Moselle : les bénéficiaires du RSA vont pouvoir faire les vendanges sans perdre leurs droits

Moselle, France

C'est ce 1er septembre que le conseil départemental va officiellement lancer son dispositif "vendanges et cueillette". Un système mis en place envers les bénéficiaires du RSA en Moselle pour leur permettre de toucher plus d'argent. Concrètement, ces derniers vont pouvoir prendre un emploi saisonnier chez des viticulteurs du département sans perdre leurs droits.

Cumuler les revenus

L'idée pour les bénéficiaires est de cumuler les allocations RSA avec le salaire obtenu lors des vendanges. Celle-ci va en fait être neutralisée, le conseil départemental se mettant en lien avec les services de la CAF. Le bénéficiaire n'aura qu'à remplir un formulaire et l'aide lui sera accordée. Un coup de pouce qui va bien au-delà du simple aspect financier selon Marie-Louise Kuntz, déléguée à l'insertion au conseil départemental. "C'est aussi retrouver le chemin du travail. Le viticulteur peut les former et pourquoi pas les garder. Ça peut également faire une expérience et c'est important de retrouver le chemin du travail."

Aider aussi les viticulteurs

Au-delà de l'aide envers les bénéficiaires du RSA, le conseil départemental souhaite épauler les viticulteurs mosellans, dont la période de vendanges approche. "Ils ont du mal à trouver de la main d'oeuvre", confie Marie-Louise Kuntz. "C'est intéressant pour les deux parties", poursuit Marie-Geneviève Molozay, productrice de vin au château de Vaux. La viticultrice va entrer dans la phase de recrutement ce 3 septembre avant le début des vendanges le 24 septembre prochain. Et les vignerons ne sont pas les seuls à être concernés par "vendanges et cueillette" puisque les maraîchers et les agriculteurs vont également pouvoir embaucher des bénéficiaires du RSA.