Moselle : les jeunes du service militaire volontaire s’arment pour trouver du travail

Un peu moins d’une centaine de jeunes, âgés de 18 à 25 ans, ont été incorporés, ce lundi, dans la troisième promotion du SMV, le service militaire volontaire, quartier Colin à Montigny-lès-Metz. La formation via l’armée pour trouver du travail dans le civil porte ses fruits.

A Montigny-lès-Metz, 89 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômés, ont fait leurs premiers pas dans l'armée pour trouver du travail dans le civil. Ils sont arrivés ce lundi matin au 1er régiment du service militaire volontaire, le SMV, quartier Colin. Ils vont être formés pendant six à douze mois. C'est la troisième promotion depuis la mise en place du dispositif, en septembre 2015, après les attentats de Paris. En France, quatre casernes proposent le SMV et celle de Montigny-lès-Metz est l'une des premières. Plus de 500 jeunes sont déjà passés par le SMV depuis sa création. Le but c'est de les remettre sur les rails de l'emploi.

Les jeunes engagés ont le choix entre cinq filières professionnelles (BTP, métiers de bouche, logistique, tertiaire et domaine agricole) qui débouchent sur une trentaine de métiers. Plus de 150 entreprises sont partenaires. Le but ce n'est pas de faire d'eux des militaires mais bien de les préparer au monde du travail après une formation dans l'armée.

“C’est très simple, le premier mois, c’est une formation de base qui sert à mettre le cadre, c’est ce qu’on appelle une formation militaire. Le sport, la marche, apprendre la hiérarchie, le commandement, à se remettre en forme, apprendre aussi les horaires, apprendre une vie tout à fait normale. Et puis ensuite, il y a ce qu’on appelle la formation complémentaire. Là, on va passer le permis de conduire, on va faire de la remise à niveau scolaire, on va leur faire passer le diplôme de sauveteur et secouriste du travail. Dans un troisième temps, on va passer en formation professionnelle. Cela dure douze semaines dont trois semaines dans une période d’adaptation en entreprise. Et puis derrière cela, il y a une formation citoyenne dans laquelle on va travailler le savoir donner, où on va travailler sur les stèles avec l’ONAC (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre), on travaille aussi au bénéfice des Restos du cœur, d’Emmaüs et d’autres organisations“ explique le commandant Eric, le directeur général de la formation au SMV.

“Je suis ici pour trouver du travail et retrouver confiance en moi"

Le premier jour, après le discours de bienvenue, les nouveaux arrivants reçoivent leur paquetage, découvrent leur nouveau lieu de vie et signent leur contrat. “Je suis ici pour trouver du travail et retrouver confiance en moi parce qu’en ce moment c’est très dure pour les jeunes de trouver du boulot, les recruteurs demandent toujours des qualifications“, soit trop qualifiée , soit pas assez déplore Manuella, 19 ans, qui s’est engagée au SMV par conviction.

Certains ont traversé la France pour s’engager au SMV. Benjamin vient de Pau et lui aussi, à 22 ans, a bien du mal à trouver du boulot. Il compte sur l’armée pour l’aider “ça va me remettre dans le jus. Le côté strict militaire pour m’encadrer et puis le permis de conduire à la fin“ explique-t-il.

Le bilan est positif, sur les deux premières promotions, plus de 72% des jeunes engagés ont trouvé du travail. Au moins 150 entreprises sont partenaires pour le moment, d’autres sont démarchées et celles qui ont accueilli des jeunes du SMV apprécient. “Toutes entreprises qui a récupéré du jeune émanant du 1er régiment du service militaire volontaire, en règle générale, en sont très satisfaites. Elles voient en leur sein, un comportement adapté, un savoir être développé donc cela veut dire qu’il y a une plus-value visible pour le jeune“ précise le lieutenant-colonel Mickael, commandant en second au 1er régiment du SMV.

Deux nouvelles incorporations auront lieu au SMV, la prochaine aura lieu au mois d'octobre et la suivante en janvier prochain. Pour plus de renseignements rendez-vous sur www.defense.gouv.fr/smv