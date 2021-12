Moselle : les places pour handicapés cartographiées pour une meilleure accessibilité

Les places pour handicapés bientôt géolocalisables sur le GPS de votre voiture. Une centaine a été cartographiée dans le secteur de Saint-Avold, en Moselle, dans le cadre de l'opération "Blue Parking" lancée par le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts. L'ensemble des données topographiques sont stockées et seront accessibles gratuitement à tous à partir de ce vendredi 3 décembre à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées.

Mieux localiser les places pour handicapé

Gilet jaune sur les épaules et perche à la main, Thierry prend les relevés topographiques des deux places pour handicapés de l'aire de covoiturage de Saint-Avold. Avec son appareil électronique, le géomètre enregistre les dimensions du rectangle bleu, de cinq mètres de long sur trois mètre 30 de large : "On mesure les points en X et Y avec une précision au centimètre près. On se met sur le point, puis on prend les quatre points extérieures de la place plus le point d'entrée, comme cela la voiture sait part où elle peut rentrer." Son GPS est en lien direct avec les satellites, ce qui lui permet de relevée la position exacte de chacun des points.

Ces données sont ensuite récoltés chaque jour dans des ordinateurs et seront accessibles au grand public. "Cela permettra d'être utilisé par des applications, détaille Thierry Ribic, président de l'Union Nationale des Géomètres Expert en Moselle, les constructeurs automobiles pourront les intégrer dans les GPS des voitures pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite."

Une manière de faciliter l'accessibilité à des places qui sont, parfois, difficiles à trouver dans certains secteurs, surtout pour les personnes de passage. "Quand vous arrivez dans une commune d'une certaine importance, comme celle de Saint-Avold, une personne qui vient de l'extérieur, pourra mieux les localiser", ajoute Salvatore Coscarella, président de l'agglomération de Saint Avold.

La cartographie des places pour handicapés sera publiée ce vendredi 3 décembre sur le site Géofoncier. Ces points GPS pourront être utilisés par les voitures de demain, des véhicules autonomes capables de se garer en total autonomie, sans conducteur à son bord.