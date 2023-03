Moselle : nouveau défi sportif pour Romain Lescanne, au profit de la lutte contre les glycogénoses

Vous vous souvenez peut-être de Romain Lescanne, cet habitant de Guénange âgé de 34 ans, qui avait longé la rivière de la Moselle à vélo, de sa source dans les Vosges à sa confluence dans le Rhin à Coblence , l'an dernier, d'une seule traite, en moins de 20 heures… Et bien le Mosellan va tenter de relever un nouveau défi ! Ce samedi 11 mars, sauf si la météo se dégrade de manière inattendue, il va cette fois traverser le département de la Moselle, mais sur la Moselle : à la force des bras, sur un paddle gonflable, cette planche sur laquelle on pagaie debout.

ⓘ Publicité

Environ douze heures de navigation

Idée farfelue peut-être, mais un réel challenge sportif ! Romain aime régulièrement se fixer des objectifs un peu fous : "J'ai toujours voulu faire quelque chose de différent sur l'eau, mais je ne suis pas bon nageur, je n'ai jamais eu le courage de me lancer. C'est cet été, en faisant du paddle sur un lac avec mes enfants, en short à fleurs et lunettes de soleil, que je me suis décidé !", sourit le jeune homme. Romain pense pouvoir parcourir les 75 km, de Novéant-sur-Moselle - première commune du département traversée par la rivière - à Schengen à la frontière franco-luxembourgeoise, en douze heures de temps. "Il y a deux mois, je vous aurais dit plutôt huit ou neuf heures, car le débit de la Moselle était plus important".

Son sport de prédilection, c'est plutôt le vélo : le challenge de ce samedi n'a donc rien à voir avec ce qu'il connaît d'habitude. "On est sur un effort debout, en équilibre, un effort de gainage, avec le haut du corps : ce sont de nouvelles choses que j'ai perfectionné cet hiver, c'est appréciable". Tout au long du parcours, Romain pourra compter sur ses proches, et tous les volontaires, qui pourront l'accompagner sur la voie verte au bord de l'eau. Il faudra aussi passer à pied les cinq barrages qui ne sont pas franchissables en paddle.

Faire connaître les glycogénoses

Au-delà de l'idée un peu folle, c'est surtout une manière pour Romain de faire connaître une maladie génétique rare, qui touche son neveu d'un an, Charly, diagnostiqué en novembre dernier. La glycogénose empêche le foie et les muscles de fonctionner normalement, car elle limite la capacité de jeûne : Charly, par exemple, doit être alimenté toutes les trois heures trente. L'enfant a été diagnostiqué par hasard, lors d'un séjour à l'hôpital pour une bronchiolite. Il a dû être équipé d'une sonde naso-gastrique pendant quelques mois, et a été opéré depuis, pour faciliter son alimentation la nuit. La glycogénose touche un enfant sur 100.000.

Un jeu-concours est donc lancé depuis quelques jours : il faut estimer le nombre de coups de pagaie que Romain devra donner lors de son périple. "C'est évidemment basé sur le hasard, je n'en ai aucune idée moi-même !" L'objectif est surtout qu'un maximum de personnes se rende sur le site de la cagnotte Leetchi , pour faire un don de 5 euros minimum. L'ensemble de la collecte sera reversée à l' Association Francophone des Glycogénoses .

Une page Facebook, Moselle en paddle , a été également créée, pour suivre l'événement et avoir des informations sur la glycogénose. "Grâce à la page Facebook, nous sommes en contact avec des personnes dont les enfants plus âgés ont grandi avec cette maladie. Ils apportent leur soutien et leur expérience à Julie et Vivien, les parents de Charly. Rien que pour ça, ce défi est une victoire !", se réjouit Romain.

Départ de Romain vers 7h de Novéant-sur-Moselle ce samedi matin. Et pour corser le tout, il se rendra depuis son domicile jusqu'au point de départ en vélo cargo, dans une démarche écologique. Sa compagne fera le trajet à ses côtés également à vélo, et sera chargée d'amener le cargo au point d'arrivée à Schengen, où Romain devra encore pédaler plusieurs dizaines de kilomètres après son challenge, pour rentrer à la maison.