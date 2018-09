Moselle Open : Ugo Humbert et Jo-Wilfried Tsonga ratent leur entrée

Par Arthur Blanc, France Bleu Lorraine Nord

L'un fêtait son retour à la maison après un US Open remarqué, l'autre revenait de 7 mois sans jouer à cause d'une opération au ménisque gauche. Tout était réuni pour une belle fête aux Arènes de Metz avec Tsonga et Humbert. Mais la paire Albot-Basilashvili en a voulu autrement.