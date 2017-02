Moselle : plus que 27 communes pour demander une carte d’identité

Il faudra bientôt rouler plusieurs kilomètres pour faire une simple carte d'identité. A partir du 28 mars, il n'y aura plus que 27 mairies en Moselle qui pourront établir ce document, alors que les 730 communes du département le faisaient jusqu’à maintenant.

Le nombre de communes en Moselle pour établir une carte d’identité va passer de 730 à 27. A partir du 28 mars, seules les mairies équipées du matériel pour les passeports biométriques pourront délivrer des cartes d’identité qui, elles aussi, deviennent biométriques. Mais, cette réforme ne convient ni aux uns, ni aux autres. D'un côté, les petites mairies perdent un service de proximité, et de l'autre cela ajoute une surcharge de travail qui n'est pas suffisamment compensée.

Au minimum deux allers-retours, s'il n'y a pas d'erreur dans les documents

D’un côté donc, les habitants vont perdent en proximité regrette le maire de Chesny au sud de Metz, Patrick Gerum : "si vous devez prendre un rendez-vous, faire 20 kilomètres et vous rendre compte qu’il manque un document ou que la photo n’est pas bonne, vous devrez reprendre un rendez-vous pour dans trois semaines. Plus, un autre déplacement pour retirer la carte. Alors qu’aujourd’hui, j’ai déjà vu une personne arriver cinq minutes avant 19 heures, revenir chez elle pour prendre le bon document, et le dossier est bouclé à 19h05".

"C’est illustration de plus de l’acharnement de l’administration contre les petites communes, à croire que certains veulent les voir disparaitre, la désertification se poursuit", lance Jean-Marie Mizzon, président de l'association des maires ruraux de Moselle et maire de Basse-Ham près de Thionville. "Nos mairies vont devenir des coquilles vides" ajoute le maire de Jury, au sud de Metz, Stanislas Smiarowski.

Et parmi les 27 communes désignées pour délivrées les cartes d’identité, toutes ne se réjouissent pas. A Rémilly, le maire Jean-Marie Stablo a fait ses comptes : "nous allons fabriquer des cartes pour dix fois plus d’habitants. Je vais devoir recruter un agent, sauf que nous ne recevrons en compensation que 3.550 euros par an, on est loin d’un salaire annuel".