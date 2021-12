Moselle : un bug informatique aux impôts impacte au moins 1.500 foyers

Pas de panique, si vous avez récemment reçu une relance des impôts, selon laquelle vous n'avez pas réglé une facture d'ordures ménagères ou de périscolaire... Il s'agit d'un bug informatique, survenu début novembre au niveau national : 280.000 factures n'ont pas été envoyées. Mais le logiciel des Finances publiques, lui, a considéré qu'elles l'avaient bien été, et a donc automatiquement envoyé des relances pour impayés.

En Moselle, à ce jour, entre 1.500 et 2.000 contribuables seraient concernés, notamment pour des factures d'ordures ménagères émises par la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières.

Pagaille à la trésorerie d'Hayange

Ce bug informatique a des conséquences très concrètes à la trésorerie de Hayange, dont dépendent les contribuables du Bouzonvillois : rien qu'en début de semaine, lundi et mardi, 700 personnes ont sollicité les agents par mail, par téléphone ou en se rendant sur place. "Le site d'Hayange est totalement submergé", explique Philippe Ostrogorski, du syndicat Solidaires Finances Publiques de Moselle. "On est mis devant le fait accompli. On fait preuve de bienveillance envers les usagers, l'erreur vient de nos services. Mais on est obligés de rétropédaler : des personnes ont déjà eu des pénalités, il faut le leur retirer. Cela fait beaucoup de manipulations à faire, pour une simple lettre qui n'est pas partie".

Le syndicat dénonce un incident supplémentaire à gérer pour les agents des Finances Publiques, qui ont déjà fort à faire avec le rétropédalage sur la convention fiscale entre la France et le Luxembourg. Sans compter la fermeture du site au 31 décembre prochain, dans le cadre de la réorganisation des services des impôts dans notre département : "Dans une quinzaine de jours, les agents vont devoir faire leurs cartons pour déménager", déplore Philippe Ostrogorski.

Double peine dans le Bouzonvillois

En attendant que la situation revienne à la normale, la direction des impôts en Moselle demande aux personnes concernées de ne pas tenir compte des lettres de relance, et d'attendre les factures initiales, ou bien de régler dès maintenant les sommes dues, sans les majorations. Pour cela, vous pouvez faire un virement bancaire, un chèque adressé à la trésorerie d'Hayange, ou bien vous rendre chez votre buraliste si vous souhaitez payer en liquide, car les agents des impôts ne prennent plus les espèces.

Mais pour les habitants du Bouzonvillois, c'est la double peine. La communauté de communes connait depuis le début de l'année des soucis de facturation : la société prestataire du logiciel a fait faillite. La collectivité va se doter d'un nouveau logiciel en janvier prochain.

