Moselle : un casque de réalité virtuelle pour lutter contre le harcèlement scolaire

L'AAESEMO, l'Association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert, suit des jeunes âgés de 8 à 17 ans, qui font l'objet de mesures judiciaires de réparation pénale, ou qui ont été victimes de violences scolaires. Afin de leur venir en aide, elle vient d'acquérir un casque de réalité virtuelle, pour lutter spécifiquement contre le harcèlement scolaire. D'un montant de 7.000 euros, il sera utilisé à partir du mois de janvier prochain, avec des adolescents auteurs ou victimes.

Libérer la parole

Ce casque, nommé "Fred", a été conçu par l'ARCA (Association de recherche en criminologie appliquée). Son principe est simple : en le portant, le spectateur est plongé dans un environnement virtuel, apaisant. Il est donc plus facile pour lui de réfléchir, de se remettre en question, et surtout d'être confronté à sa victime ou à son agresseur, de manière indirecte. "L'auteur va entendre l'enregistrement des questions que la victime va lui poser, et la victime pourra avoir, un peu plus tard, les réponses de son agresseur", explique Sophie Maurice-Pluchon, la directrice de l'AAESEMO.

La réalité virtuelle est un moyen privilégié pour s'adresser à ce public : "Ces jeunes connaissent le monde virtuel. Le casque sera un outil très attractif, ça va leur parler", estime Sophie Maurice-Pluchon. Autre avantage encore, "l'auteur n'aura pas de crainte, car l'éducateur ne sera pas dans ce monde virtuel".

Faciliter la rencontre auteur-victime

Surtout, cet outil va permettre aux professionnels de faire "un vrai travail préalable, tant avec les auteurs que les victimes, pour envisager, peut-être, une réelle rencontre par la suite". Sophie Maurice-Pluchon espère que ce casque va permettre de faire prendre conscience aux auteurs de violences scolaires l'impact et les conséquences de leurs actes sur leurs victimes. L'avantage sera aussi, pour la victime, de construire sa pensée par rapport à ce qu'elle a envie de dire à son harceleur.