Une chocolatière organise une tombola pour financer les soins de Titouan, 6 ans, atteint d'une maladie rare

La belle histoire de Pâques cette année en Moselle se passe à Moulins-lès-Metz. Une chocolatière organise une tombola pour financer les soins aux États-Unis de Titouan, 6 ans, qui est atteint d'une maladie génétique rare.

Titouan a six ans et il est atteint d'un syndrome génétique rare. Pour lui permettre de grandir comme tous les garçons de son âge, il doit bénéficier de soins uniquement réalisables aux États-Unis. Lorsque Isabelle Hasse, la patronne de la boulangerie-chocolaterie rue de Chaponost à Moulins-lès-Metz entend parler de cette histoire, elle décide de faire un beau geste. Elle propose donc à la maman du petit d'organiser une tombola pour faire participer ses clients et ainsi aider la famille de Titouan à financer le voyage.

J'ai tout de suite été émue par son histoire, d'abord en tant que mère et ensuite en tant que grand-mère" — Isabelle Hasse

Un magnifique oeuf à la clé

Cinq kilos de chocolat au lait pour une taille de 70 cm avec des jolies fleurs en pâte d'amendes, l'objet peut en faire rêver plus d'un. Mais c'est vraiment l'histoire du petit Titouan qui pousse les clients à la solidarité.

Le prix de la tombola : un oeuf de plus de 5 kilos offert par Isabelle Hasse © Radio France - Yassine Khelfa

Si je gagne l'oeuf je le donnerai à la maison de la petite enfance de la ville. J'espère surtout que le petit ira mieux et que ces quelques euros lui permettront de se soigner correctement" — une cliente

Le résultat du gagnant sera donné ce samedi à 14h30 à la boulangerie-chocolaterie d'Isabelle Hasse. Plus de 800 euros ont déjà été récoltés et les organisateurs de la tombola espèrent en obtenir 1.500. C'est Titouan lui-même qui viendra tirer la loterie et donner le résultat de l'heureux gagnant.