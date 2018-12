Moselle : une association de Volstroff veut offrir des cadeaux de Noël aux sans-abri

Moselle, France

Les sans-abri ont aussi droit à leur cadeau de Noël. C'est l'idée de l'association mosellane " Une main pour un espoir ". Elle lance un appel aux dons un peu particulier : remplir une boîte à chaussures de petites douceurs, de cadeaux, l'emballer comme un paquet de Noël pour qu'elle soit ensuite distribuée aux SDF durant la période des fêtes de fin d'année.

Basée à Volstroff, "Une main pour un espoir" a pour vocation de soutenir les plus démunis. Les enfants pauvres d'abord, les sans abris ensuite. Durant l'hiver dernier, ses bénévoles leurs ont distribué des kits d'hygiène, mais sa présidente, Sandrine Cheret veut cette année aller plus loin, en offrant aux SDF un vrai cadeau de Noël.

Une fois remplie, cette insolite boite à chaussures devra être emballée comme un cadeau de Noël. Plusieurs commerçants participent à l'opération et font office de point de collecte. L'opération prendra fin le 20 décembre prochain. La distribution de ces paquets surprises débutera dans le Val de Fensch. Le père Noël passera aussi par Thionville et finira sa tournée à Metz, le 25 décembre. Plus d'une 40aine de cadeaux ont déjà été collectés. L'association " Une main pour un espoir" en espère beaucoup plus pour que les sans-abri ne soient pas les oubliés de ce Noël 2018.

Les 6 points de collecte

Les locaux de l'association, 4 rue du raccourci à Volstroff

Le café M-tiss, 16 rue de la Fontaine à Metz

Inflorescence, 84 rue du général de Gaulle à Hettange Grande

Une micro crèche 1a Avenue du Père Scheil à Koenigsmacker

Salon de coiffure Hair Painting au 7 avenue Comte de Bertier à Thionville

Le collège de la Canner à Kédange sur Canner