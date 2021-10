Moselle : une cérémonie émouvante à Noisseville, un mois après le vol de la statue du monument aux morts

Les habitants de Noisseville étaient nombreux à se rassembler devant le monument aux morts de la ville ce samedi, un peu plus d'un mois après le vol de la statue de bronze représentant "La Lorraine" il y a un mois. Un appel a été lancé pour financer la reproduction d'une statue à l'identique.

Des vétérans et membres du Souvenir français étaient présents pour célébrer la statue volée, inaugurée en 1908

Des gerbes de fleurs déposés en bas du monument au mort... à une place tristement vide. Ce samedi, plusieurs centaines de villageois étaient réunis pour la cérémonie annuelle organisée au monument aux morts de Noisseville. La première, depuis le vol de la statue symbolisant la Lorraine, inauguré en1908 par le Souvenir français.

Montrer son attachement

"C'est le coeur de village qui a disparu. Elle veillait sur nous depuis plus d'un siècle" témoigne Martine, principale instigatrice de la mobilisation citoyenne pour rendre hommage à cette statue. Quelques dizaines de villageois sont venus déguisés en costumes traditionnels de l'époque.

Comme Christophe, qui a ressenti de la colère, lorsqu'il a eu vent de sa disparition. "Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de cadenas ou de verrou, qu'elle ne nous appartenait pas... Quelqu'un ou quelques uns, ont décidé de la dérober pour quelques centaines ou milliers d'euros. C'est lamentable."

Plusieurs centaines de villageois, dont certains déguisés en costumes d'époque, se sont rassemblés pour rendre hommage à la statue volée ce samedi à Noisseville © Radio France - Jules Hauss

Pour René Drouin, délégué général du Souvenir français en Moselle, l'association qui a inauguré cette même statue en 1908, les habitants ont envoyé un message fort en se rassemblant ainsi. "C'est exceptionnel. Cela rappelle l'incroyable mobilisation de la population il y 113 ans, lors de son inauguration."

Un monument du réveil de la conscience française

C'est bien ce rassemblement, il y a plus d'un siècle, qui rend cette statue si spéciale. A l'époque, la Moselle est annexée par la Prusse depuis plus de 30 ans. Son inauguration a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de Mosellans et d'Alsaciens.

Plusieurs dizaines de milliers de Lorrains et d'Alsaciens se sont rassemblés lors de l'inauguration en 1908 - Archives Noisseville

"C'est le premier monument construit pour rendre hommage aux combattants français lorsque la Moselle était allemande, narre Serge Barcellini, président général du Souvenir français. Les autorités l'ont accepté car elles pensaient que c'était un monument purement funéraire. Or c'était aussi un monument du réveil de la conscience française en terre occupée."

L'enquête pour retrouver la statue n'a pour l'instant révélé aucun indice. Cette cérémonie avait donc également vocation à lancer le projet de construction d'une nouvelle statue, en mobilisant les pouvoirs publics.

La statue lors de son inauguration - Archives Noisseville

100 000 euros sont nécessaires à sa reconstruction. Le Souvenir français et les habitants espèrent pouvoir l'inaugurer dès l'année prochaine, lors de même cérémonie.