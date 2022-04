Mosquée d'Allonnes : une réouverture sous surveillance et pas sans garantie

Fermée administrativement depuis octobre 2021 pour promotion d'un islam radical et apologie du terrorisme, la mosquée d'Allonnes (Sarthe) aurait théoriquement pu rouvrir ce 27 avril, au terme des six mois d'interdiction. Dans les faits, cela va prendre encore un peu de temps.

Quand la mosquée d'Allonnes (Sarthe) va-t-elle pouvoir rouvrir ? En octobre 2021, le préfet de la Sarthe a pris un arrêté pour la fermer, pour promotion d'un islam radical et apologie du terrorisme. En théorie, le délai de six mois étant écoulé, le lieu de culte aurait pu rouvrir ce 27 avril 2022. En pratique, la communauté musulmane d'Allonnes va devoir attendre encore un peu, même si des discussions sont engagées.

Loi 1901 ou loi 1905

Les deux associations qui géraient la mosquée de la salle Yvon-Luby ont été dissoutes début janvier, par un décret du ministre de l'intérieur. Depuis, comme l'a révélé Ouest-France, une nouvelle association a été créée, sous le nom de "Association allonnaise pour le Vivre ensemble". La publication au journal officiel est intervenue le 31 mars, il s'agit d'une association culturelle loi 1901. La préfecture souhaiterait l'inciter à passer sous statut loi 1905 (association cultuelle), ce qui permet davantage de contrôle et de transparence, y compris sur le plan comptable. En fonction du statut, l'occupation de locaux communaux, comme l'est la salle Yvon-Luby, ne répond pas aux mêmes règles.

"Nous œuvrons pour que les pratiquants puissent rapidement réexercer leur culte dans les meilleures conditions qui soient", indique Agathe Cury, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, "mais il y a des délais liés à des organisations administratives et juridiques". Une rencontre est prévue ce vendredi 29 avril avec le maire d'Allonnes. "Il faut que l'association présente toutes les garanties nécessaires à l'exercice du culte dans le respect des règles qu'impose la loi. Le préfet souhaite que le dialogue soit le plus ouvert et la concertation la plus grande avec l'ensemble des acteurs".