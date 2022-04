Mosquée de Pessac : "Nos droits ont été respectés" par le Conseil d'État, pour le président de l'association

Un "soulagement". Après la décision du Conseil d'État ce 26 avril de permettre à la mosquée de Pessac de rester ouverte, en rejetant un recours du ministère de l'Intérieur qui réclamait sa fermeture temporaire, le président de l'association "Rassemblement des musulmans de Pessac", Abdourahmane Ridouane, se réjouit d'une décision qui "redonne confiance en l'État de droit" aux fidèles du lieu de culte.

France Bleu Gironde : Quelle a été votre réaction en apprenant la décision du Conseil d'État ?

Abdourahmane Ridouane : Une réaction de joie et de fierté, parce que nos droits ont été respectés par la justice. Notre dignité a également été respectée, parce qu'il était question de ça aussi : on se battait pour faire comprendre que nous sommes des citoyens à part entière, qu'on ne doit pas subir de discrimination à cause de notre religion. Cette décision du Conseil d'État nous réconcilie donc avec l'État de droit. Et ça fait beaucoup de bien à la République, parce que les citoyens qui se sont sentis lésés par cette fermeture administrative abusive se sentent désormais protégés par la République, parce qu'ils sont reconnus à leur juste place en tant que citoyens. C'est vraiment un bonheur qui nous touche profondément, et qui nous demande de cultiver aussi l'humilité. Parce que ce qui semblait acquis, à savoir un lieu de culte, reste fragile.

Vous attendiez-vous à ce que le Conseil d'État penche en votre faveur, ou étiez-vous inquiet ?

On est toujours inquiets, surtout à cause de la succession de fermetures de mosquées avant la nôtre. Nous avions un peu peur que le droit se fasse instrumentaliser par le politique. Mais Dieu merci, le Conseil d'État est resté ferme et indépendant, et a fait comprendre avec des arguments très précis que la fermeture de la mosquée de Pessac était abusive, et surtout qu'elle portait une atteinte grave et disproportionnée à une liberté fondamentale : la liberté de culte.

Etes-vous également soulagé que ce feuilleton prenne fin ?

Bien sûr. Après cette campagne de diabolisation de notre lieu de culte et de ma personne, c'est un soulagement que tout ça prenne fin et que nous puissions retrouver une sérénité qu'on avait avant ces événements. Que l'on puisse continuer à faire notre mission, c'est-à-dire d'accueillir les fidèles, d'essayer de faire comprendre les valeurs universelles de cette religion et de vivre en paix avec tout le monde.

Le fait que cette décision du Conseil d'État soit annoncée quelques jours avant la fin du ramadan a-t-il une saveur particulière ?

C'est la cerise sur le gâteau ! Parce que d'une part, les citoyens sont réconciliés avec la République en termes de garantie de l'État de droit, et de l'autre côté, les fidèles sont renforcés dans leurs convictions religieuses par cette décision qui est une bénédiction de Dieu. L'interprétation spirituelle est énorme.

