Moto GP : Johann Zarco un peu plus dans l'histoire

Johann Zarco écrit un peu plus l'histoire de la moto GP. Le pilote pontétien a participé dimanche 10 septembre à sa 254e course en Grand Prix. Il est désormais le Français ayant disputé le plus de course dans cette compétition reine. Johann Zarco a dépassé Randy de Puniet (253 Grand Prix au cours de sa carrière). "Y'a moyen d'atteindre les 300 départs !", a déclaré le pilote vauclusien au micro de Canal Plus. En effet, la saison en moto GP n'est pas encore terminée. Johann Zarco a signé avec Honda pour l'année prochaine.

ⓘ Publicité