Moto GP : le pilote vauclusien Johann Zarco s'exprime sur son avenir

Tout devrait s'éclaircir ce week-end du 19 et 20 août à l'occasion du Grand prix d'Autriche. En effet, à mi-saison, Johann Zarco ne connaît toujours pas le nom de son écurie pour l'an prochain. Le pilote vauclusien de 33 ans est en fin de contrat chez Ducati où il dispute sa 4e saison. Deux options semblent s'offrir à Johan Zarco : soit il prolonge dans son écurie Ducati-Pramac, soit il prend la direction de Honda.

En marge des premiers essais libres ce vendredi 18 août, le pilote s'est exprimé sur son avenir au micro de Canal plus. "Honda semble me vouloir plus que Ducati, mais Ducati performe et c’est la meilleure moto. Il peut y avoir ce choix pour continuer à jouer la gagne. Je ne m’inquiète pas, dans tous les cas, j’aurai le choix et ça, c’est quand même beau", détaille Johann Zarco.