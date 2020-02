Moto : Le SERT entre compétition et apprentissage

Le Mans, France

"Jusqu'ici tout va bien". Difficile de rêver meilleur départ pour Damien Saulnier. Première course en tant que nouveau team manager du SERT et première victoire. C'était au Bol d'Or, en septembre sur le circuit du Castellet. " On imaginait un Top 3 et puis finalement, on gagne cette course à rebondissements". Une course de 24H interrompue plusieurs heures par la pluie et marquée le dimanche matin par l'abandon de plusieurs favoris. Un démarrage en trombe pour Damien Saulnier qui a pris les rennes du SERT quelques semaines auparavant à la suite de Dominique Méliand, le fondateur de cette équipe 15 fois championne du monde. " Quand on parle de Dominique on dit Le Chef. Moi je l'appelle toujours le chef . On avait bien préparé la transition avec lui et avec les dirigeants japonais de Suzuki. L'idée c'était de ne pas refermer le livre mais de pouvoir tourner une page, en intégrant des personnes nouvelles, plus jeunes, en les associant à celles qui sont plus expérimentées. L'idée ce n'était pas de révolutionner l'âme du SERT mais d'apporter un nouveau souffle, de nouveaux partenaires et de changer quelques éléments".

Les mécanos du SERT en action - SERT

Parmi, les nouveautés insufflées par Damien Saulnier, l'intégration au compte goutte de quelques élèves du Lycée Le mans Sud. Ils font partie de la section mécanique et dans le cadre de leur formation, ils travaillent sur des motos de compétition... celles du Junior Team, l'équipe espoir du SERT. Mais depuis que leur formateur Damien Saulnier a pris les rennes de l'équipe officielle, certains élèves participent au projet " On a déjà pris des élèves en stage lorsque nous avons couru au Bol d'Or en Septembre. Après la compétition on a embauché un ancien élève qui était avec nous l'an passé au Junior Team. Et puis maintenant l'idée c'est qu'à chaque événement on puisse emmener des élèves du Junior sur des essais comme la semaine prochaine en Espagne". Une séance de roulage sur deux circuits espagnols pour préparer la prochaine édition des 24h du Mans moto, les 18 et 19 avril 2020 sur le circuit Bugatti. C'est la 3e étape du champion du monde d'endurance.

Après sa victoire inaugurale au Bol d'Or, le SERT a terminé 5e de la 2e course à Sépang en Malaisie. Suffisant pour que l'écurie sarthoise conserve sa place de leader au classement général. C'est donc dans la peau d'un des favoris que le SERT abordera les 24H Mans mais sans Vincent Philippe. Le pilote franc-comtois, pilier de l'équipe depuis 2003, a décidé de tourner la page après dix titres de champion du monde d'endurance et huit victoires au Bol d'Or.