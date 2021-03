Mouhans-Sartoux : Mikhael, père de famille en sursis a besoin de vous

Mikhael, qui vit à Mouhans-Sartoux souffre d'une dyskératose congénitale, maladie rarissime qui le condamne si il n'est pas opéré au plus vite aux Etats-Unis. Ses proches se mobilisent pour rassembler plus d'un million de dollars et appellent à la solidarité.

Il y a encore un an tout allait bien. Mikhael souffre d'une dyskératose congénitale qui jusqu'ici le laissait tranquille. Cette maladie a pour effet de faire vieillir prématurément des organes -dans son cas les poumons- et l'a touché de plein fois ces derniers mois. Il doit donc subir une greffe simultanée de poumons et de moelle. Opération possible dans un seul endroit au monde, à Pittsburgh, aux Etats-Unis. Pour cela ses proches se démènent afin de récolter le million de dollars nécessaire pour payer l'intervention, le déplacement et la logistique.

Mikhael, 38 ans, père de trois enfants, refuse de baisser les bras et se projette aujourd'hui vers cette opération qui peut lui sauver la vie.

Reportage auprès de Mikhael et sa famille Copier

Plusieurs cagnottes ont été lancées simultanément dans le monde pour lever un premier frein, l'argent. Ce sera ensuite au tour des chirurgiens américains de faire des miracles et à Mikhael de tenir bon.