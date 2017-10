Mouhet (Indre) : le boulanger et la mairie s'affrontent au sujet de la reprise du commerce

Le boulanger de Mouhet a trouvé un repreneur mais la mairie n’en veut pas car elle estime que le dossier n’est pas assez solide. La querelle dure depuis l’été dernier.

La boulangerie de Mouhet va-t-elle disparaître ? Il s’agit du seul commerce au cœur de cette commune de 500 habitants située au sud de l'Indre, à la frontière avec la Creuse. L'artisan veut prendre sa retraite, il vient de trouver un repreneur. Mais la mairie de Mouhet, propriétaire des murs, refuse de céder le bail car le repreneur ne lui convient pas. Les deux camps s'affrontent depuis cet été et c'est toujours le statu quo.

On tourne en rond et ça peut durer très longtemps" (le boulanger)

Jean-Paul Barré, le boulanger de 58 ans veut passer la main car il se dit fatigué. Cela fait six ans qu’il cherche un repreneur… et il vient d’en trouver un. Il ne comprend pas que la commune refuse de céder le bail. "La mairie me dit : on ne peut pas t'empêcher de vendre mais on est propriétaire des murs et on loue à qui on veut, on tourne en rond, ça peut durer très longtemps". Le boulanger paye à la municipalité un loyer de 400 euros par mois pour le fournil, le magasin et la maison d’habitation.

50.000 à 100.000 euros de travaux

Mr Barré est installé sur la commune depuis 27 ans dans des conditions un peu particulières : le fournil est installé en bas et la boutique se trouve à l’étage. Et surtout les locaux sont vétustes. D'après la mairie il y en aurait pour 50.000 à 100.000 euros de travaux. Il faudrait notamment réaliser une rampe d’accessibilité aux handicapés.

Le dossier du repreneur n’est pas assez fiable" (le premier adjoint)

Le repreneur est un habitant du village, il se présente comme le Président d'une association spécialisée dans la reprise des enseignes en milieu rural. Il dit vouloir reprendre la boulangerie sous forme associative. Mais d'après Jean-Christophe Plantureaux, le 1er adjoint, son dossier n'est pas assez solide. "On ne retrouve cette association nulle part sur internet, le projet ne nous semble pas viable, dans le doute on a préféré s'abstenir, on ne va pas dépenser 100.000 euros pour installer une activité sans aucune garantie".

Bruno Clou, le repreneur se défend de manquer de crédibilité. "Mon association est en train de se constituer... il faut me laisser du temps", plaide-t-il. Il accuse au contraire la mairie d'avoir laissé les locaux se dégrader. "Vous appelé ça une boulangerie ? C'est aberrant qu'on puisse y laisser quelqu'un travailler, ils ont de la chance que ce soit un monsieur cool, parce que c'est un état d'indécence, et un état d'indécence c'est régi par la préfecture".

La mairie promet de réaliser un audit d'ici la fin de l’année. Elle assure qu’elle va continuer ses recherches pour trouver un autre repreneur en lien avec la fédération des boulangers de l'Indre ou la Chambre des métiers. En attendant Mr Barré doit encore patienter. Le boulanger promet de rester en activité tant que le problème ne sera pas réglé… pour ne pas pénaliser ses clients.