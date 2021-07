"Mouiller le maillot pour l'OM", les premiers mots de Mattéo Guendouzi à Marseille

L'OM est particulièrement actif cet été sur le marché des transferts avec déjà cinq arrivées officielles. La dernière recrue, Mattéo Guendouzi, a été présentée ce mercredi au Vélodrome. Le milieu de 22 ans prêté par Arsenal débarque à Marseille pour durer et "gagner des choses".

Tout sourire à côté de son président Pablo Longoria, la 5e recrue estivale de l'OM, Mattéo Guendouzi, ne boude pas son plaisir devant la vingtaine de journalistes conviés pour la présentation du milieu international au stade Vélodrome.

"Vraiment une immense fierté d'être ici" - Mattéo Guendouzi

Mattéo Guendouzi, 22 ans, est prêté avec option d'achat par les Anglais d'Arsenal. Pour ses premiers mots devant la presse et sous ses nouvelles couleurs, le milieu de terrain, a évoqué l'histoire de l'OM, "tout le monde connaît l'Olympique de Marseille dans le monde entier. On le sait, la ligue des champions qui n'est pas donnée à n'importe quelle équipe, notamment française. Vraiment une immense fierté d'être ici. Je suis ici pour le club, les fans, le peuple marseillais. J'ai déjà reçu beaucoup d'amour des Marseillais. Je vais leur rendre sur le terrain en représentant le mieux le club et faire comme j'ai toujours fait, mouiller le maillot".

Mattéo Guendouzi s'est aussi montré rassurant sur son état de santé. Blessé à un pied avec une fracture d'un 5e métatarse, l'international espoir explique avoir déjà repris les séances individuelles. "Je commence même l'entraînement collectif ce jeudi", précise le jeune milieu qui peut évoluer "6 ou 8" et a pour modèle de joueur "Zidane et Xavi".

"Je veux aider l'OM à gagner des titres et jouer la ligue des champions" - Mattéo Guendouzi

L'ancien Gunner débarque à Marseille plein d'ambitions. Celui qui portera le numéro 6 cette saison, veut durer et gagner à l'OM.

A l'OM, Mattéo Guendouzi veut "aider le club à gagner des titres et jouer la ligue des champions". Copier

Ce jeudi 8 juillet, l'OM présente une autre recrue de son mercato. Le milieu brésilien Gerson qui débarque de Flamengo et s'engage pour cinq ans. L'OM a déjà officialisé les renforts de Léonardo Balerdi, Cengiz Under et Konrad de la Fuente.