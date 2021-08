Moulins : manifestation pour qu'Intermarché libère ses places de parking réservées aux personnes handicapées

Voilà plus d'un an que les places normalement réservées aux personnes handicapées sur le parking de l'Intermarché de Moulins, sont occupées par le stock de bonbonnes de gaz. Après une manifestation ce jeudi, la direction promet de faire intervenir le prestataire avant la fin du mois.

"Libérez nos places." La banderole des manifestants emmenés par la délégation Allier de l'APF France Handicap est explicite, la situation aussi. Sous les rangées de bonbonnes de gaz alignées devant ce magasin Intermarché de Moulins, dépasse une partie du siglage au sol indiquant des places de parking réservées aux personnes handicapées. Places, de fait, inaccessibles.

"Il y a un soutien total des clients du magasin", décrit Sandrine Raynal, la directrice territoriale de l'association qui décrit ces consommateurs en situation de handicap, obligés d'aller faire leurs courses plus loin, ou encore cette cliente qui fait désormais les courses pour son père handicapé puisqu'accéder au magasin devient trop contraignant pour lui.

Depuis plus d'un an, les places réservées aux personnes handicapées sont occupées par des bonbonnes de gaz devant cet Intermarché de Moulins. - APF France Handicap Allier

Une situation réglée d'ici la fin du mois ?

Avant d'en arriver à manifester, l'APF France Handicap Allier dit pourtant avoir échangé avec la directrice de cet Intermarché. Le 8 mars dernier, elle a même reçu un courrier du Préfet de l'Allier lui rappelant l'obligation légale de mettre à disposition des places pour les personnes à mobilité réduite. "C'est la première fois que nous avons une telle résistance", assure Sandrine Raynal, la directrice territoriale de l'association.

La directrice du magasin, elle, explique que ces bonbonnes de gaz ont été déposées là malencontreusement à la fermeture de la station service du supermarché, et assure qu'après les signalements, elle a relancé plusieurs fois le prestataire pour qu'il les déplace et promet que ce sera fait d'ici la fin du mois. La commerçante plaide la bonne foi et pour le prouver, s'engage à mobiliser des salariés, dès ce vendredi pour au libérer au moins une place de parking handicapé.