Mourenx : la commune est divisée au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle

Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle à Mourenx, avec 28,82% des voix, suivie de près par Jean-Luc Mélenchon (28,22% des voix.) Une courte victoire pour la candidate du Rassemblement Nationale, mais un résultat historique pour Mourenx, historiquement ancrée à gauche. Cette ville, a connu une importante immigration, pendant les 30 glorieuses, de personnes venues travailler dans le bassin de Lacq. "Je suis surprise, c'est une ville avec une population hétéroclite, c'est le signe d'un changement, de la division", se lamente Agnès, une habitante, qui constate aussi "un certain repli communautaire". Pour Isabelle, ce résultat est une douche froide : "Je pensais que c'était une ville où le "mélange" se faisait sans soucis. On est tous de gauche à Mourenx, je ne comprends pas que Marine Le Pen soit en tête."

La délinquance pointée du doigt

Les résultats de ce scrutin ne surprennent pas Serge, habitant de Mourenx depuis 30 ans, il a voté pour Marine Le Pen : "Les politiques me déçoivent tous, il y a de la délinquance gratuite et les délinquants ne sont pas punis, il faut que ça cesse." Patrice Laurent, le maire divers gauche de la commune, explique ces résultats à cause des désillusions politiques : "Ici les gens ne votent pas Marine Le Pen parce qu'ils sont racistes, mais ils se demandent comment il vont finir le mois, aujourd'hui la gauche s'est éloignée de ses électeurs, elle s'est libéralisée, il faut qu'on reparle à tous ces gens-là."