Mourenx : « Monsieur Monde » tagué, l'artiste ne se plaint pas

Depuis la fin de la semaine dernière, « Monsieur Monde » a les dents jaunes à Mourenx ! L'imposante sculpture végétale, signée Hervé Di Rosa, a été taguée. Si le geste n'a pas été revendiqué, un panneau sur lequel est inscrit « Démocratie ? » a été retrouvé au pied de l'œuvre, et sur les rond-points alentours, des photos de gilets jaunes blessés lors des manifestations ont été placardées sur les panneaux.

Des photos de gilets jaunes blessés ont été collées sur plusieurs panneaux de signalisation entre Pardies et Mourenx. © Radio France - DG

Hervé Di Rosa pas choqué, au contraire

« Je ne trouve pas que qu'il [Monsieur Monde] a été dégradé, à la limite je trouve presque qu'il a été amélioré... Je le trouvais un peu triste sur ce rond-point » s'amuse l'artiste à l'origine de la sculpture, réalisée à l'occasion des 50 ans de Mourenx en 2008. Et Hervé Di Rosa enchaîne : « Je suis pour que les gens améliorent les œuvres, je suis content parce qu'il n'a pas été détruit, et c'est un aménagement presque historique réalisé avec les photos des gilets jaunes pas loin... Et puis ces dents jaunes... Monsieur Monde a certainement trop fumé ! ».

Je suis contre toute censure — Hervé Di Rosa

Quant à savoir s'il fallait ou pas rendre à Monsieur Monde ses dents blanches ou les laisser telles qu'elles, l'artiste renvoie la balle à la municipalité : « cette pièce appartient à la mairie, donc c'est à eux de prendre leurs responsabilités, moi je n'ose rien demander. Tout ce que je demande depuis des années, ce sont des fleurs qui doivent former des continents colorés sur la surface de Monsieur Monde et c'est déjà compliqué... Moi je ne me prononce pas sur le mouvement des gilets jaunes, mais je suis contre toute censure, vous le comprenez, et surtout pas celle contre des gens qui s'expriment, sans dégrader la pièce... S'ils pouvaient faire une vraie exposition autour, avec des panneaux, d'autres photos, ça pourrait être intéressant comme monument précaire à ce mouvement ».

« On doit pouvoir tous s'entendre » conclut Hervé Di Rosa. De son côté, le maire de Mourenx, Patrice Laurent annonce que la commune va porter plainte, « comme après chaque dégradation », et assure que la sculpture aura droit à un blanchiment des dents.