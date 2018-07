Lacq, France

"Sanofi, assassins", les cris des manifestants couvraient la tentative de conversation entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques et deux riverains venus exprimer leur colère. Une quarantaine d'habitants se sont retrouvés devant la communauté de communes de Lacq Orthez, munis de pancartes sur lesquelles on pouvait lire "riverains asphyxiés" ou encore "une seule norme : notre santé". La révélation de rejets de bromopropane à des taux 190 000 fois supérieurs au seuil autorisé, fait craindre aux habitants de Mourenx et alentour, des répercussions sanitaires très graves.

On nous cache tellement de choses. Quand on a rien à cacher il n'y a pas d'opacité, donc on montre aux gens, on leur explique, on leur dit... Il n'y a pas de murs, c'est comme Hiroshima donc l'air disperse tout pour tout le monde" - Marie, une habitante de Mourenx

Marie, une habitante de Mourenx, n'est pas étonnée de ces rejets. Copier

À la fin de cette réunion, seul le préfet des Pyrénées-Atlantiques est sorti pour entamer le dialogue avec les riverains en colère. Il leur a assuré que l'Etat avait fait le nécessaire dès que le surplus de rejets toxiques a été constaté. Les représentants de Sanofi sont partis dès la fin du comité, sans s'attarder.

Les riverains du bassin de Lacq espèrent se faire entendre. © Radio France - Maud Calvès

Le député du bassin de Lacq, David Habib, indique sur sa page Facebook ce mercredi soir que sa permanence parlementaire de Mourenx a été "vandalisée par deux individus".