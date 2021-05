Moustique tigre : Aix-les-Bains teste l’installation de pièges chez les particuliers

Ce dispositif de piégeage des moustiques tigres est déployé dans un grand secteur : environ un tiers du territoire d’Aix les Bains. 3 500 pièges seront distribués chez les habitants et 300 dans des lieux publics. Ces secteurs sont ceux qui ont concentré le plus fort taux de plaintes et d’interventions.

Quatre agents de démoustification effectueront une tournée quotidienne à l’aide de vélos électriques équipés d’une remorque. Ils feront du porte à porte pour remettre les pièges aux habitants et pour expliquer le fonctionnement.

Une femelle moustique tigre pond jusqu'à 750 oeufs dans sa vie Copier

Les habitants peuvent aussi faire appel directement aux agents de l'EID, l'Entente Interdépartementale de démoustication Rhône-Alpes. Ils peuvent se déplacer chez les particuliers lorsqu'un signalement de la présence du moustique tigre est effectué.

Couvrir, vider, bâcher tous les points d’eau

Le moustique tigre est venu d’Asie. Il prolifère depuis sept ans (2014) dans l’agglomération aixoise et chambérienne essentiellement pour la Savoie. Le moustique tigre n’a quasiment aucun prédateur naturel, sa piqûre est plutôt douloureuse, c’est un insecte diurne que l’on peut empêcher de se développer par des gestes simples : couvrir, vider, bâcher tous les points d’eau, de notre balcon, terrasse, jardin.

Le moustique tigre vole très mal, durant sa vie, il ne se déplace pas à plus de 150 mètres du lieu où il est né. Il est potentiellement un vecteur de maladies infectieuses tropicales (dengue, chikungunya, zika) qui peuvent être ramenées par une personne lors d'un voyage.

Secteurs concernés par la distribution de pièges :