Moustique tigre : Mont-de-Marsan reconduit les subventions pour acheter un piège

En 2022, selon le dernier rapport de l'agence régionale de santé (ARS), le moustique tigre était présent 37% des communes landaises (contre 34% en 2021), ce qui représente 77% de la population. À Mont-de-Marsan, pour la seconde année consécutive, la mairie propose une subvention de 50 euros aux 100 premiers habitants qui s'équipent de pièges anti-moustique : des appareils électriques qui attirent les femelles moustiques, grâce à un appât qui imite l'odeur de la peau humaine, avant de les aspirer. Un piège coûte environ 160 euros.

Au moins 5 voisins dans un rayon de 150 mètres

L'an dernier, l'enveloppe avait entièrement été dépensée. L'opération est donc reconduite cette année avec la même condition : être au moins 5 voisins d'une même rue et à proximité immédiate à s'équiper, car le moustique ne se déplace pas au-delà de 150 mètres. En imposant ces achats groupés, l'objectif de la mairie de Mont-de-Marsan est de créer une barrière à moustique. L'appareil doit obligatoirement avoir été acheté dans un magasin de l'agglomération montoise.

Anne Pignon et 8 ses voisins ont été les premiers à bénéficier de ses pièges. La situation devenait urgente, raconte cette habitante du quartier Saint-Jean d'août : "on ne pouvait plus manger dehors, on ne pouvait plus recevoir, étendre le linge, ça devenait une opération difficile. À partir du moment où on a mis cet appareil, en le laissant allumer tout le temps, on a constaté qu'il y avait quand même une baisse de moustique et qu'on pouvait ressortir".

Le piège a très bien fonctionné les 3 premiers mois. Anne et ses voisins ont estimé à environ 60% la diminution de moustiques tigres dans leur secteur. Les performances se sont atténuées quand les cartouches qui renferment l'appât, cette substance qui reproduit l'odeur humaine, se sont progressivement vidées. Les vacances ont aussi contribué au retour des moustiques, car les pièges des voisins absents n'étaient plus allumés. Cependant, les voisins ne regrettent pas l'investissement. En ce moment, ils traquent le moustique tigre et sont prêts à rebrancher leur appareil dès que les premiers seront de retour.

Une réunion publique le 15 mai

Le piège à moustique ne dispense pas des gestes de prévention du quotidien en luttant contre les eaux stagnantes sur les balcons, terrasses et jardins. Une femelle n'a, en effet, besoin que de quelques gouttes d'eau pour pondre ses œufs.

La mairie de Mont-de-Marsan organise une réunion publique pour sensibiliser les habitants à la lutte contre le moustique tigre et à ces gestes de prévention le lundi 15 mai.

Pour bénéficier de la subvention, connaître les conditions, il faut se rendre sur le site internet de la ville de Mont-de-Marsan, c'est ici .