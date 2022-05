Moustique tigre : Paris et toute l'Ile-de-France sont placés en vigilance rouge

Alerte aux moustiques tigre à Paris et dans 66 autres départements dont ceux de l'Ile-de-France. C'est le ministère de la Santé qui a mis ces départements en vigilance rouge. On vous explique comment reconnaître le moustique tigre et comment s'en protéger.