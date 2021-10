En ce début du mois d'octobre 2021, les moustiques sont toujours là, dans l'Hérault. Les pluies de l'été, les orages des dernières semaines et les températures clémentes de l'automne expliquent, en partie, ce phénomène, selon Stéphane Bras, porte-parole de la Cs3d.

Moustiques dans l'Hérault : "Dès qu'on ouvre la fenêtre, on se fait dévorer"

Va-t-on en finir avec les moustiques cette année? Ils s'invitent toujours dans les logements, sur les terrasses et dans les jardins, dans l'Hérault, alors que nous sommes au début du mois d'octobre. Selon Stéphane Bras, porte-parole de la Cs3d, qui regroupe des entreprises de lutte contre les nuisibles, cette recrudescence s'explique par la météo.

"En fait, on constate qu'il y a un décalage, résume Stéphane Bras. Cet été, il y a eu très peu de moustiques à cause de la pluie. Et là, comme l'arrière saison est bonne, ça prolifère." Les épisodes orageux, comme ceux qu'on a connus, mi-septembre puis fin septembre, sont aussi propices à une recrudescence de moustiques.

Selon lui, le dérèglement climatique est aussi un facteur de la prolifération de ces petites bêtes. "Les hivers sont moins vigoureux, note Stéphane Bras. Certaines souches n'ont pas été tuées, car les températures n'étaient pas assez froides." Il préconise d'agir en amont plutôt qu'en aval, de faire de la prévention, plutôt que de la lutte, et invite les collectivités territoriales et les entreprises à agir de concert, à l'avenir.

