Moustiques : les conditions climatiques de cet été "très favorables" à la prolifération

Les moustiques tigres perturbent les vacanciers dans les campings de Dordogne , s'invitent à Châteauroux , ou commencent à se développer en Moselle . Des habitants de Strasbourg assaillis à chaque sortie dans les jardins et parcs . Les exemples sont nombreux. Des piqûres incessantes tout au long de la journée, les boutons qui grattent, le bruit qui empêche de s'endormir... Ce n'est pas qu'une impression, les moustiques mènent la vie dure aux Français cet été. Malgré les sprays répulsifs, les prises anti-moustiques et les serpentins à la citronnelle, rien n'y fait. Les conditions météorologiques sont très favorables à la prolifération de ces nuisibles et à l'augmentation des nuisances.

Nuisances plus importantes

Le premier facteur qui explique les nuisances plus importantes, ce sont les températures élevées. "Les moustiques sont sensibles à la température, ils sont plus agressifs avec les fortes chaleurs, et piquent plus", explique à France Bleu Rémi Foussadier, directeur de l'Entente interdépartementale pour la démoustication (EID) en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.

Conditions météo idéales pour la prolifération

Le deuxième facteur, c'est la combinaison de conditions météo favorables. En France, deux types de moustiques prolifèrent : le moustique tigre, que l'on reconnait à ses bandes noires et blanches et au fait qu'il peut piquer en pleine journée, et le culex pipiens, un moustique nocturne qui fait plus de bruit. Les œufs des culex pipiens, aussi appelés moustiques communs, se développent à la surface de l'eau. Le moustique tigre, lui, pond d'abord au sec, avant de se développer dans l'eau. Les fortes températures accompagnées de sécheresse sont donc habituellement défavorables au moustique tigre.

Mais cette année, avec les canicules, pluies et orages qui ont émaillé l'été, la météo a été "très favorable" au développement des deux espèces. "Plus la température est élevée, plus les cycles de reproduction sont courts, plus il y a des moustiques tigres", développe Rémi Foussadier. "Et comme il fait chaud, ils piquent beaucoup."

Le développement des moustiques est "lié à l'usage de l'eau de l'homme, avec les récupérateurs d'eau, piscines, coupelles d'eau sous les plantes, etc. Ce sont ces usages qui permettent la prolifération", poursuit le directeur de l'EID. "Et c'est uniquement la prévention qui peut agir sur les nuisances ressenties."

Les bons gestes

Pour éviter la prolifération, il est recommandé de faire la chasse aux eaux stagnantes : attention aux jouets d'enfants qui trainent dans le jardin, aux coupelles d'eau des animaux, aux pots de fleurs, recommande France Bleu Béarn . Il est aussi conseillé de curer les gouttières, et de couvrir les récupérateurs d'eau. "La saison du moustique tigre dure jusqu'au mois de novembre, les gestes de prévention sont importants jusque-là."