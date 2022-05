Moustiques tigres en Gironde : "Ce sont eux qui règnent, on s'enferme et on ne sort plus"

"Ils nous empêchent de manger le soir et de dormir la nuit", résume Gilbert, un Girondin qui n'en peut déjà plus des moustiques. L'été n'a pas encore officiellement commencé que le Tigre est déjà là.

"C'est un fléau, les moustiques tigres sont de sortie. Ils sont au portail, ils nous attendent !"

"Effectivement, on a fait des observations de moustiques adultes qui sont en capacité de piquer ès maintenant", confirme Delphine Binet, de l'entreprise Altopictus société spécialisée dans la lutte contre le moustique tigre basée à Mérignac.

Faire la chasse aux eaux stagnantes

Pour éviter la propagation des moustiques tigres, "il convient de ne pas laisser d'eau stagnante dans son jardin, dans les récupérateurs d'eau pluviale, dans les regards d'évacuation et puis dans tous les objets qui peuvent contenir de l'eau, par exemple un vieil arrosoir qui est oublié derrière un appentis", explique Christophe Courtin, chargé de coordination au Centre de démoustication de Bordeaux-Métropole.

"Bouffée de partout"

"Nous, on est au 3eme étage, avec une grande terrasse dont on ne peut pas profiter. Là on a fait nos derniers repas la semaine dernière, on a dit aux enfants - allez on rentre", raconte Mado, une retraitée qui habite rive droite à Bordeaux.

Pièges anti larvaires, lampes, diffuseurs, huiles essentielles

"Etendre le linge dix minutes et vous avez 25 piqûres de moustiques !" Dans sa maison située à Cenon, Viviane a déjà enlevé les coupelles d'eau de ses pots de fleurs et nettoyé les gouttières et pourtant "les moustiques empêchent la famille de rester dans le jardin".

"On arrive à aller sur la Lune, à envoyer des gens dans l'espace mais par contre on n'arrive pas à anéantir des bestioles comme ça"

Si les lampes électriques et les moustiquaires sont recommandés par les professionnels, en revanche, les huiles essentielles, la citronnelle et les autres plantes ne seraient pas efficaces. "Pas à notre connaissance", indique Christophe Courtin, du Centre de démoustication de Bordeaux-Métropole. "Le marché de la lutte anti-moustiques est un marché, donc ça attire beaucoup de fabricants. Mais il faut rester simple et donc s'attaquer en premier à l'eau stagnante."

_"_A l'heure actuelle, il n'y a pas de publication scientifique qui prouve l'effet répulsif ou attractif d'une plante en particulier ou d'une huile essentielle", ajoute Céline Binet.

La Gironde, terre prisée du moustique tigre

Détecté pour la première fois en Gironde en 2013, le moustique tigre a aujourd'hui colonisé "une majorité de communes". L'Aedes albopictus est une espèce invasive, vecteur potentiel de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le zika. "Les moustiques présents en France ne possèdent pas naturellement ces virus à la différence des territoires tropicaux et notamment les départements d'Outre-Mer", rappelle Céline Binet, d'Altopictus.

"Avec le réchauffement climatique, on est amenés à voir de plus en plus de moustiques"

"On a 204 communes en Gironde qui sont colonisées par le moustique tigre, ce qui représente à peu près 87 % des habitants du département".

Mandatée par l'Agence régionale de santé pour surveiller la propagation du tigre dans le département, l'entreprise mérignacaise Altopictus recommande aux habitants de déclarer la présence du moustique sur le site internet de l'ANSES afin de pouvoir actualiser la carte de la colonisation de l'insecte.

ARS - Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine