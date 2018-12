Moûtiers : les gilets jaunes bloquent le centre des impôts

Les gilets jaunes visent désormais les symboles en Pays de Savoie. Après les péages et les dépôts pétroliers, ils passent aux impôts. Les manifestants ont bloqué toute la matinée le centre de Moûtiers.

Moutiers, France

Ils voulaient passer à des institutions publiques, pour le symbole. Les gilets jaunes ont choisi de bloquer le centre des impôts de Moûtiers ce jeudi matin. "C'est ce qui représente quand même bien l'État"explique Karine, une manifestante, "c'est symbolique. Parce que oui, il faut payer des impôts. Mais il faut que ce soit réparti de façon équitable entre les citoyens. Ce n'est pas toujours le petit qui doit payer le maximum pour que le gros continue à s'enrichir".

Karine est une gilet jaune de Moûtiers. Elle fait partie de ceux qui ont bloqué le centre des impôts ce matin.

Les gilets jaunes ont finalement passé un accord avec la préfecture. Ils ont débloqué les accès du centre des impôts, après avoir reçu la garanti d'un entretien avec le sous-préfet. "On espère que cette réunion ne sera pas que le moyen de nous balader. Si nous n'obtenons rien, on recommencera. On ne lâchera rien" conclut Karine.