Mouvaux: le coq Maurice III pourra toujours chanter mais seulement à partir de 7h

Maurice III va pouvoir continuer à chanter, sauf que dorénavant, ce sera seulement à partir de 7 heures en semaine, et même 8 heures le dimanche. Voilà l'accord auquel sont parvenus ce mercredi 30 septembre le propriétaire du gallinacé et sa voisine, réunis en mairie de Mouvaux devant un conciliateur de justice. Mais comment fait-on pour empêcher un coq de chanter avant 7 heures du matin? Eh bien il a été décidé que le propriétaire allait désormais faire rentrer son coq tous les soirs dans un poulailler et qu'il allait bâcher le poulailler de façon à le mettre dans l'obscurité puisqu'un coq plongé dans le noir ne chante pas. Le propriétaire pourra ôter cette bâche à partir de 7 heures du matin et 8 heures le dimanche.

Le propriétaire du coq et la voisine ont réussi à trouver un accord grâce à un conciliateur de justice © Radio France - Odile Senellart

Cet accord est l'aboutissement d'un bras de fer entamé dès le mois de mars par la voisine qui habite une maison avec jardin à Mouvaux : "Ce coq crie très tôt le matin et de façon continue dès le premier cri. Selon mes calculs, on est à un cri environ toutes les 20 secondes!". Lorsqu'elle s'installe dans cette maison à Mouvaux, elle pense qu'elle va s'habituer au chant du coq. Mais non, elle se retrouve à dormir à dormir avec des boules Quiès et ça ne suffit toujours pas : "C'est même pire qu'avant puisqu'on en vient à se réveiller à l'idée d'être réveillé par le coq!". Elle va donc voir son voisin mais les deux ne s'entendent pas et se sont donc retrouvés devant un conciliateur de justice.

Le coq rebaptisé Pierre en hommage au conciliateur de justice

Jean-Pierre Bazin, le propriétaire de Maurice III, baptisé ainsi en référence à l'affaire du coq Maurice de l'île d'Oléron et aux autres affaires emblématiques du même type,, accepte donc finalement de rentrer son coq dans l'obscurité : "Je peux comprendre que ça peut gêner ma voisine. Je ne suis pas d'accord sur tout mais comme on a trouvé un accord, on va la respecter." Mais il insiste sur le fait qu'il a reçu le soutien de nombreux voisins venus lui dire que "c'est agréable d'être réveillé par le chant d'un coq", explique-t-il. Pas de quoi faire perdre son humour à Jean-Pierre Bazin qui annonce qu'il va rebaptiser son coq "Pierre" en hommage au conciliateur de justice qui a réussi à les mettre d'accord.