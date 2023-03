Mouvement contre la réforme des retraites en Isère : le point pour ce week-end et le début de semaine

Alors que certains sont engagés et restent dans des mouvements reconductibles contre la réforme des retraites, d'autres marquent le pas, où attendent surtout les journées de manifestations pour se mobiliser. Ce sera encore le cas ce samedi dans le département.

Les manifestations du 11 mars

Ce samedi de nouveaux cortèges contre la réforme du gouvernement Borne sont annoncés dans plusieurs villes. Manifestation à partir de 10h à Bourgoin-Jallieu au départ de la place Saint-Michel, 10h également au Col du Fau. A Saint-Marcellin les syndicats donnent rendez-vous à 14h au Champ de Mars. A Vienne c'est à 14h30 depuis la gare routière. Évidemment Grenoble n'est pas en reste : manifestation à partir de 14h au départ de la place Victor-Hugo. Le trajet de la manifestation sera "sécurisé" à partir de 13h ce qui sous-entend des restrictions de circulation et de trafic des transports en commun dans le centre-ville.

La grève se poursuit dans les transports

Du côté des grèves, les transports en commun grenoblois M Tag sont toujous engagés dans un mouvement reconductible mais ce week-end et le début de semaine prochaine devrait marquer une "pause" selon le syndicat majoritaire FO, qui prévoit une remobilisation forte le mercredi 15 mars. Du côté de la SNCF en Auvergne-Rhône-Alpes, la direction des TER signale des perturbations "équivalentes à celle de vendredi" pour les journées de samedi et dimanche. Pour lundi il faudra attendre un peu.

La raffinerie de Feyzin "reste bloquée"

En ce qui concerne les carburants, la grande raffinerie de la région lyonnaise, à Feyzin, reste bloquée par des salariés, qui n'ont pas l'intention de bouger pour l'instant. Les responsables syndicaux ne fixent aucune limite au mouvement et veulent rester fermes.

Périscolaire, cantines et services de mairies

Dans les communes, les situations ont été très diverses dans le département depuis mardi. Entre les services qui ne sont pas allés au-delà de la journée du 7 mars et ceux qui ont prolongé le mouvement cette semaine, notamment du côté des accueils périscolaires comme à Grenoble ou encore Echirolles. Il est possible que les garderies du matin et du soir ainsi que les services de cantine soient à nouveau affecté en début de semaine prochaine dans les communes les plus mobilisées.