Mouvement de foule à la Défense : le protocole de mise en sécurité d’un quartier surveillé

Samedi 18 février, le centre commercial des 4 temps a été le théâtre d'un spectaculaire mouvement de foule. La chute d'un homme d'une quarantaine d'années a provoqué un élan de panique impliquant les 11 000 visiteurs du centre. L'homme est tombé du quatrième étage, créant un bruit que les promeneurs ont pris pour un coup de feu. Des scènes d'affolement s'en sont suivies.

Une intervention maîtrisée

Le système SINUS (Système d'Information Numérique Standardisé) a été mis en place, nous communique la préfecture de police. Il assure l'identification, le recensement et le suivi des victimes. Chacune d'entre elles s'est vue attribuer un bracelet avec un code. Ce code a permis par la suite de référencer et renseigner les informations nécessaires à la prise en charge de son porteur. Un système maîtrisé et partagé par les pompiers, le SAMU et la police.

Arrivés vers 17h30, les services de secours on ainsi pu intervenir efficacement. Un poste médical avancé a été installé sur place pour prendre en charge les personnes nécessitant un suivi. Le bilan définitif fait état de 6 blessés légers transportés en milieu hospitalier.

Un dispositif d'alerte en cas d'évènement grave

Il existe un dispositif d'alerte des populations en cas d'évènement grave, nommé FR-Alert, nous informe la préfecture de police. Déployé depuis fin juin 2022, il permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable, pour l'alerter sur le fait qu'il se trouve dans une zone de danger. Objectif: informer des comportements à adopter pour se protéger. La personne concernée reçoit une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique. La réception de cette notification ne nécessite aucune installation préalable sur le téléphone.

Le préfet de police peut en demander l'activation sur le territoire de Paris. Ce dispositif de sécurité peut être enclenché en cas de menaces armées, catastrophes naturelles, évènements biologiques ou chimiques, ou encore évènements technologiques, industriels ou relatifs aux infrastructures publiques. Le mouvement de foule du centre des 4 Temps étant le fruit d'un moment de panique, et non de coups de feux, il n'a pas donné lieu au lancement de cette alerte.