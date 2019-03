Mouvement de grève dans l’usine Métaux Spéciaux dans la vallée de la Tarentaise

Depuis 11h jeudi les ouvriers de l’usine de chimie ont voté à la quasi-unanimité un mouvement de grève. Direction et syndicats n’arrivent pas à se mettre d’accord concernant les négociations salariales annuelles.

Pomblière, Saint-Marcel, France

90 % du personnel de production de l'usine Métaux spéciaux dans la vallée de la Tarentaise est en grève en ce jeudi après-midi. Le mouvement a commencé à 11h ce matin, les ouvriers sont dehors, dans la cour de l’usine et non pas derrière les chaines de production, selon le syndicat majoritaire Force Ouvrière. Ambiance barbecue revendicatif dans l'usine de Pomblière Saint Marcel qui emploie plus de 300 personnes.

Ce sont les négociations salariales annuelles qui posent problèmes. Les syndicats demandent à toucher le maximum du montant de la prime Macron. Et 3 % d'augmentation annuel, avec un minimum d’augmentation de 80 euros par mois minimum pour les bas salaires.

L'usine Métaux Spéciaux fabrique du sodium pour l'industrie chimique.

L’an dernier quasiment à la même période un mouvement de grève avait aussi perturbé l’usine. Il s'était terminé dans la journée. Les salariés ont un moyen de pression assez fort puisque que l’usine tourne à flux continue, et un arrêt est toujours très lourd de conséquence pour la production.