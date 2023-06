Mouvement de grève dans les crèches stéphanoises

France Bleu Saint-Etienne Loire : Où en est le mouvement de grève lancé ce lundi 19 juin dans les crèches de Saint-Etienne ?

Christelle Jourjon, auxiliaire de puériculture dans une crèche municipale de Saint-Etienne et déléguée CGT du personnel : Neuf crèches sur dix sont fortement perturbés ou fermés, mais elles rouvrent l'après-midi.

En fait, le personnel des crèches, ne veut pas handicaper les parents sur des journées complètes.

Cette grève vise à dénoncer la suppression de 30 places à la rentrée prochaine. Quelles seraient les conséquences?

Le problème c'est qu'on ouvre de plus en plus de microcrèches privées, donc lucratives. Nous, ce qu'on demande à la collectivité c'est qu'il reste sur du service public et que ces 30 places ne soient pas supprimées pour qu'on puisse accueillir de plus en plus d'enfants de familles stéphanoises.

Ce sont les crèches de la Comédie (-20 sur les 82 places actuelles) et de Sirainette (-10 sur les 72 actuelles) qui vont perdre des places, mais ailleurs on refuse des parents parce que les crèches sont trop petites, même si ça correspond mieux à l'attente des familles.

Ce qui est quand même dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu d'anticipation de la collectivité pour ouvrir des structures plus adaptées dans certains quartiers de Saint-Etienne qui en auraient vraiment vraiment besoin.

Peut-on en vouloir à la mairie d'essayer de faire des économies ? parce que c'est ça le but.

Le but, c'est surtout des suppressions de postes. On a bien conscience qu'il y a cinq postes d'agents municipaux qui vont disparaître et c'est purement budgétaire. Mine de rien, c'est aussi la mauvaise gestion financière de la ville qui, comme dans tous les autres services, font des suppressions de postes.

On a l'impression d'être grignoté de l'intérieur parce qu'on a à cœur de donner un service public et un accueil de qualité. On a quand même eu un rapport de l'Igas qui est sorti au niveau national, qui pointe du doigt les micro-crèche privées qui n'ont pas assez de contrôle et qui met largement en avant nos services publics.

Quant aux suppressions de postes, tous nos collègues qui sont dans la précarité et qui sont en CDD depuis des années ne pourront pas prétendre avoir des CDI, vu que ces postes là disparaissent.

Les ATSEM des écoles stéphanoises sont également en colère. Pourriez-vous faire cause commune ?

Elles sont aussi dans des conditions de travail qui sont exécrables. Et oui, on est en combat de toute façon ensemble et le mouvement va se durcir. Tout est possible d'ici la fin de l'année.

On a aussi des négociations sur nos conditions de travail et sur sur nos salaires qui vont arriver sur le deuxième semestre 2023 au niveau de la ville, donc on a un réel rapport de forces qu'on va continuer à avoir.

Les personnels des crèches en grève ont prévu un rassemblement ce vendredi 23 juin devant la mairie de Tarentaize à 10h30.