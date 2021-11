Mouvement de grève des infirmiers anesthésistes à l'hôpital de Pau

La mobilisation des infirmiers anesthésistes a débuté le 3 novembre et se poursuit. Ce mercredi des soignants de l'hôpital de Pau ont manifesté et ont expliqué aux patients la raison de leur mouvement de grève.

Les infirmiers anesthésistes sont en grève à l'hôpital de Pau. Ils ont manifesté ce mercredi après-midi devant l'entrée. Une mobilisation nationale pour demander à ce que leur profession soit mieux reconnue, notamment parce que le gouvernement veut former des infirmiers en "pratiques avancées" via le Ségur de la santé. Ces pratiques avancées sont des compétences spécifiques qui sont précisément ce que font les infirmiers anesthésistes. Les infirmiers anesthésistes sont des soignants qui travaillent dans le domaine de l'anesthésie, de la réanimation, la médecine d'urgence et la prise en charge de la douleur.

Béatrice Trouilh, infirmière anesthésiste à Pau Copier

Ces infirmiers anesthésistes se sentent menacés. À Pau, ils sont une trentaine. Béatrice Trouilh est infirmière anesthésiste à l'hôpital de Pau. Elle est très contrariée parce qu'elle a l'impression que c'est son métier qui risque de disparaître : "Du fait du peu de médecins sur la structure, on est envoyés en cardiologie ou en radiologie, on représente l'anesthésie et l'on est seuls. Mais on ne nous reconnaît pas cette pratique avancée, cette autonomie que l'on a. On est en train de former des infirmiers sur le même modèle que notre formation. La nôtre a été très concrète alors que pour ces infirmiers cette formation sera sans doute un peu plus théorique. Je trouve dommage qu'on ne nous reconnaisse pas ça."

Fabienne, habitante de Pardies et patiente à l'hôpital de Pau Copier

Des patients se sont arrêtés pour discuter avec les manifestants. C'est le cas de Fabienne qui vit à Pardies : "Ça me touche énormément, ces personnes se donnent à fond, elles font ce qu'elles peuvent,elles sont là pour nous,ça me donne envie de pleurer." Une grande journée de manifestation des infirmiers anesthésistes est prévue le 18 novembre à Paris et dans les grandes villes de France.

Alexandra Caubraque est infirmière anesthésiste à l'hôpital de Pau Copier

"Pour cette petite manifestation, on est six parce qu'évidemment on est à 85% assignés [ndlr. pour que les blocs tournent]. On comprend notre assignation, on travaille 24/24h pour le public mais on a besoin de se faire entendre" explique avec émotion Alexandra Caubraque, infirmière anesthésiste à l'hôpital de Pau. "On a peur que notre métier n'existe plus avec tout cela, ces infirmiers en pratiques avancées, nous c'est ce qu'on fait depuis toujours[...]. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne nous associe pas à ce nouveau statut qui sort du Ségur de la santé."