Mouvement des gilets jaunes dans le Gard : le point ce mardi à 12H

Gard, France

RN106 : La perturbation de trafic à hauteur de Dions est toujours présente. Il est recommandé aux PL d’éviter de circuler sur la RN106 et suivre les itinéraires conseillés :Toutefois, en raison du vol et de la destruction des panneaux de signalisation routière mis en place par la direction interrégionale des routes méditerranée et le conseil départemental les sorties et itinéraires obligatoires à hauteur de La Calmette via la RD 22 et sur la 106 à hauteur des hauts de Nîmes via la RD 907, deviennent un itinéraire conseillé pour les véhicules légers.S’agissant du trafic poids-lourds et en raison de l’état des chaussées des RD 22 et 907, il est mis en place un itinéraire conseillé dans le sens Nîmes Alès la RD 999 à hauteur de la trémie, puis RD 6110, RD 982 jusqu’à Ners et inversement dans le sens Alès/Nîmes.L’attention des conducteurs de PL est appelée sur la sensibilité de la sortie de la RN 106 pour emprunter ensuite la RD 999 à Nîmes/Castanet.