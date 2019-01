PHOTOS - Forte mobilisation des gilets jaunes et peu de heurts à Bordeaux pour l'acte XI

Bordeaux, France

Toujours une assez forte mobilisation des gilets jaunes girondins. Pour ce onzième samedi de mobilisation consécutive, Bordeaux a confirmé son statut de bastion du mouvement. Ils étaient plus de 6.000 à défiler dans les rues du centre-ville ce samedi après-midi. Une manifestation partie dans le calme place de la Bourse et qui a fait le tour de Bordeaux pendant plus de trois heures, avant de se fixer place Pey Berland. Comme chaque samedi depuis novembre, c'est là que la situation s'est tendue avec les forces de l'ordre. Mais les affrontements étaient moins intenses que les semaines passées. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène et de canons à eau. La préfecture refuse pour l'heure de communiquer de chiffres officiels et de nombre d'interpellations. La foule s'est dispersée aux alentours de 19h, une poignée de manifestants est ensuite partie direction place des Quinconces pour un nouveau cortège, cette fois nocturne et en ordre dispersé.

Comme chaque samedi, les gilets jaunes s'étaient donnés rendez-vous à 13h place de la Bourse à Bordeaux © Radio France - Pierre-Marie Gros

Une foule compacte de 6.000 manifestants a défilé dans les rues du centre-ville de Bordeaux © Radio France - Pierre-Marie Gros

Même les chiens ont le droit à des gilets jaunes à Bordeaux © Radio France - Pierre-Marie Gros

Les manifestants sont restés plusieurs dizaines de minutes place de la Comédie © Radio France - Pierre-Marie Gros

Vers 18h, ils sont arrivés place Pey Berland © Radio France - Pierre-Marie Gros

Dans le cortège bordelais, l'une des figures du mouvement national, Maxime Nicolle © Radio France - Pierre-Marie Gros

Sur la place Pey Berland, un dispositif policier renforcé attendait les manifestants © Radio France - Pierre-Marie Gros