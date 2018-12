Mouvement des Gilets jaunes: Un "camp de base" installé à côté du rond-point à Rochefort-sur-Nenon

Rochefort-sur-Nenon, France

Ne leur dites pas que le mouvement s'essouffle, les gilets jaunes sont bien là... dans leur "camp de base". Mardi soir, les gilets jaunes de Rochefort-sur-Nenon, dans le Jura, ont déménagé de leur rond-point jusqu'à un terrain privé, situé, à 10 mètres en contrebas. "Le propriétaire soutient les gilets jaunes. Ils nous a fait signer un papier qui stipule que l'on peut s'installer sur son terrain, jusqu'à la fin du mouvement", précise José, un des gilets jaunes.

Ils se sont organisés pour que la mobilisation perdure. Cet abri, c'est un peu "une maison". On y trouve une cuisine avec plaque et frigo, mais aussi l'électricité, et même une cheminée! " Elle traînait dans mon garage, elle est plus utile ici", affirme Pierre, son propriétaire. Et des toilettes verront même bientôt le jour.

A l'entrée du camp, on trouve la cuisine avec les nombreux dons alimentaires des automobilistes © Radio France - Virginie Vandeville

A l'intérieur de l'abri © Radio France - Virginie Vandeville

Les gilets ont même installés une cheminée © Radio France - Virginie Vandeville