Mouzillon : la foudre fait tomber la croix en haut du clocher de l'église

La foudre qui s'est abattue mercredi à la mi-journée sur le clocher de l'église de Mouzillon a fait tomber la croix en métal et endommagé de nombreuses installations électriques et informatiques dans le village.

Des habitants de Mouzillon étaient toujours privés de téléphone et d'internet jeudi en fin de journée, même chose à l'hôtel de ville où les box et les routeurs du système informatique ont "grillé". C'est la conséquence de la foudre qui s'est abattue la veille vers 13 heures. Les témoins disent avoir entendu une énorme détonation, l'éclair est tombé sur le clocher de l'église et a sectionné la lourde croix qui le surplombe ! Il s'agit d'une croix métallique de près de deux mètres de haut, elle est tombée sur le toit mais heureusement, elle a ensuite été retenue par une gouttière.

L'arc électrique dans la rue

Dans le clocher le relais de l'opérateur Orange n'a pas été épargné, il est hors-service et dans l'église des armoires électriques ont également disjoncté. Pour souligner la puissance du phénomène, le maire Jean-Marc Jounier rapporte les propos d'un commerçant du village qui dit avoir vu l'éclair passer dans la rue.