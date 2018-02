La PSQ, pour "police de sécurité du quotidien", a été lancée officiellement jeudi par Gérard Collomb. Le retour de la police de proximité de Lionel Jospin ? "C'est surtout une méthode de travail, un nouvel état d'esprit pour l'ensemble des forces", selon le ministre de l'Intérieur. Mais il ne cache pas non plus l'ambition de se rapprocher de la population pour une "reconquête républicaine" de zones difficiles.

De Trappes aux quartiers nord de Marseille

Ce sont 30 quartiers en zone police, et 20 départements en zone gendarmerie dans toute la France qui sont concernés. Des quartiers de Trappes (Yvelines), Gros Saule à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le Mirail à Toulouse, le Neuhoff à Strasbourg ou les quartiers nord de Marseille. En zone gendarmerie, 20 départements (essentiellement en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'ouest de la France) disposeront de 500 renforts.

Car pour permettre cette "plus grande présence sur le terrain", le ministre annonce des moyens supplémentaires débloqués d'ici janvier prochain. De 15 à 30 policiers supplémentaires dans chacun des 30 quartiers en zone police, notamment.

60 quartiers de reconquête républicaine seront créés durant le quinquennat. Dont 30 entre 2018 et 2019.

1300 effectifs supplémentaires leurs seront dédiés.

➡️ Présence renforcée

➡️ Contact accru

➡️ Lutte accentuée contre la délinquance & trafics #PoliceSécuritéQuotidienpic.twitter.com/yXoQARePZO — Gérard Collomb (@gerardcollomb) February 8, 2018

20 départements seront mieux accompagnés en zone @Gendarmerie : +500 effectifs leurs seront dédiés.

Ils ont été sélectionnés car marqués par la délinquance, d’importants flux de biens & personnes et une forte croissance démographique. pic.twitter.com/eEwG1pHhEh — Gérard Collomb (@gerardcollomb) February 8, 2018

Plus de caméras

Le ministre de l'Intérieur propose également pour améliorer les rapports entre citoyens et forces de l'ordre "que ce soient les Français qui évaluent leur police, pas uniquement des séries statistiques". Il évoque ainsi le recours à des enquêtes de satisfaction. Gérard Collomb a annoncé également que le nombre de caméras-mobiles ou caméras-piétons (accrochées sur le torse de l'agent en patrouille) dispositif lancé sous le précédent quinquennat, serait multiplié par quatre pour atteindre 10.000 chez les forces de l'ordre d'ici à 2019.

Accueil mitigé des forces de l'ordre

Au sein des forces de l'ordre, d'aucuns craignent que les annonces ministérielles ne se limitent notamment à labelliser "PSQ" des mesures ou chantiers déjà actés, comme la forfaitisation des amendes pour consommation de cannabis. Pour les syndicats policiers, les grandes ambitions ont déjà été mises à mal par une concertation en pointillés. Gérard Collomb fait au contraire valoir l'envoi d'un questionnaire aux 250.000 policiers et gendarmes. Quelque 70.000 y ont répondu pour réclamer, sans surprise, moins de contraintes administratives et plus de travail de terrain.

La PSQ, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, est née dans le contexte de "l'affaire Théo" (le viol présumé à la matraque d'un jeune homme lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois), et du mouvement de grogne des policiers après une attaque au cocktail Molotov à Viry-Châtillon (Essonne) en 2016.