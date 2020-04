Nouvelle-Aquitaine : une carte interactive pour savoir où acheter du muguet

Pour aider les professionnels et informer les habitants, une carte interactive vient d'être créée pour répertorier les points de vente autorisés, les artisans fleuristes et les producteurs en Nouvelle-Aquitaine.

Les Chambres de métiers et de l'artisanat et de l'agriculture et la Région Nouvelle-Aquitaine se sont associées pour mettre en ligne une carte interactive des points de vente autorisés, artisans fleuristes et producteurs.

La vente à la sauvette est interdite, les fleuristes pourront donc uniquement vendre les petites clochettes en livraison et en point de retrait. Le muguet pourra également être commercialisé dans les commerces de produits essentiels.

Soutenir les professionnels à commercialiser le muguet

La vente de muguet pour le 1er mai représente un chiffre d'affaires important pour les producteurs et artisans revendeurs de la région. La mise en place d'une action solidaire pour promouvoir les circuits courts et l'achat local a donc été décidée régionalement.

Carte interactive des points de vente

Capture d'écran du site https://muguet-nouvelle-aquitaine.fr

La plupart des entreprises proposent à leurs clients un système de commande avec retrait au magasin. Une plateforme dédiée est donc disponible avec une carte qui permet d'obtenir les coordonnées des points de vente à proximité.

Sur sa fiche, chaque revendeur précise ses conditions de livraison. L'objectif de la plateforme est d'orienter les particuliers vers un revendeur près de chez lui. Elle n'est qu'informative, elle n'intervient aucunement dans la commercialisation. L'opération a reçu le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.