Muguet du 1er Mai: une tradition à laquelle on est toujours attachés

Il sent bon le printemps, on dit qu'il porte bonheur et on aime en offrir quelques brins à ceux qu'on aime le 1er Mai. Même si le muguet n'est pas une fleur produite en champagne ardenne, il n'empêche que les petites clochettes blanches se vendent toujours aussi bien chez nos fleuristes.

Benoît Billet , fleuriste à Reims le confirme : "Cette année, on peut dire que c'est une année à muguet". Avec des températures très douces à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, les clochettes blanches étaient même en avance. Les fleuristes ont donc dû trouver des astuces pour les garder au maximum au frais et faire leurs compositions au dernier moment.

Légendes et histoire du muguet

Dans la mythologie, on raconte que le dieu Apollon aurait créé le muguet afin d’offrir à ses neuf nymphes aux pieds nus un tapis doux et parfumé sur lequel marcher pour ne pas se blesser. Sous l'Occupation, en 1941, le maréchal Pétain déclare le 1er mai « Fête du Travail et de la concorde sociale » afin de rallier les ouvriers au gouvernement de Vichy. Le jour devint férié, chômé et payé. Et l'églantine qui était jusque là le symbole des contestations du 1er mai et du socialisme, fut alors remplacée par le muguet, la fleur qui marque l'arrivée du printemps.

Muguet © Radio France - Véronique Houdan

Le muguet était également l’emblème du chansonnier Félix Mayol. Originaire de Toulon, il est devenu célèbre grâce à son titre « Viens poupoule ». Le soir de sa première scène à Paris, Félix Mayol portait un brin de muguet sur sa veste. Son concert fut un tel succès qu’il décida de conserver à sa boutonnière, cette fleu désormais " porte-bonheur". Le muguet est même devenu la fleur fétiche du Rugby Club Toulonnais , le RTC. La ville a d'ailleurs intégré le muguet dans son emblème.