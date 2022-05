Mulhouse : "Avec des jumeaux, il faut tout multiplier par deux", témoigne une maman

Alors que se tient ce samedi à Mulhouse, l'assemblée générale de la Fédération Jumeaux et Plus. Coup de projecteur sur ces parents qui ont du tout multiplier par deux ou plus dès la naissance. C'est le cas chez les Lambert, dans le sud du Haut-Rhin.

A Mulhouse se tient aujourd'hui à la SIM, la Société Industrielle de Mulhouse , l'assemblée générale de la Fédération Jumeaux et Plus. Des familles de toute la France sont attendues. C'est une association nationale qui vient en aide aux couples qui mettent au monde des jumeaux et plus. Elle a des antennes à Mulhouse et Colmar.

Elle met à disposition dans le Haut-Rhin, une permanence téléphonique, mais aussi du soutien matériel, moral et la possibilité d'échanger avec d'autres familles dans le même cas.

Il faut tout faire en double, triple...

Car bien souvent ce n'est pas évident à la naissance, il y a de nombreux questionnement . Il faut multiplier tout par deux, trois ou quatre. .Ca bouleverse un peu le quotidien. "Ca a été un peu compliqué au départ et il faut se demander comment on va gérer ? Mais finalement on s'y est fait et tout va bien, malgré les obstacles" explique Mélisande Lambert, maman de Maylane et Nolan qui ont maintenant 7 ans et sont dans la même classe. La famille est installée dans le sud du Haut-Rhin.

Les jumeaux Maylane et Nolan © Radio France - Guillaume Chhum

Rencontre avec la famille Lambert Copier

Beaucoup de parents ont aussi de nombreuses interrogations sur l'organisation de la vie de famille. Il y a aussi des questionnements sur les jumeaux, de la part des personnes extérieures.

Permanences téléphoniques dans le Haut-Rhin

Des permanences téléphoniques ont lieu à Mulhouse et Colmar chaque semaine. La Fédération des Jumeaux et plus regroupe 1.400 familles dans toute la France et près d'une centaine dans le Haut-Rhin.