Mulhouse : à cause de travaux, 3 500 habitants des Côteaux privés d'eau chaude jusqu' à jeudi

De l'eau froide pendant deux jours pour 3 500 habitants du quartier des Côteaux de Mulhouse. En cause, les travaux de raccordement de la centrale thermique de l'Illberg, jusqu'à l'hôpital Emile Muller. Les ouvriers doivent continuer le gros œuvre , ce qui entraine une coupure du chauffage et de l'eau chaude. Le dérangement débute ce mardi matin, jusqu'à jeudi soir inclus.

A partir du 1er janvier 2018, l'hôpital Emile Muller de Mulhouse sera raccordé à la centrale thermique de l'Illberg. Cela permettra d'étendre la zone de chauffage de la centrale thermique, c'est aussi une bonne nouvelle pour l'environnement. Selon la ville de Mulhouse : " la chaleur distribuée par la centrale thermique est à plus de la moitié distribuée par de l'énergie renouvelable (bois). Cette opération raccordement permet une réduction de gaz à effet de serre d’environ 4 000 tonnes par an."

Voici les secteurs concernés :

On va chauffer l'eau et on va mettre les enfants dans la bassine pour la douche," Antoine, un papa de deux enfants, concerné par cette coupure d'eau chaude