A Mulhouse, Cindy est "très touchée" par l'élan de solidarité pour lui trouver un chauffage

Cindy, une jeune femme de 29 ans, habitante de Mulhouse, a témoigné sur France Bleu Alsace parce qu'elle n'a pas de chauffage depuis quatre ans. Elle a suscité un élan de solidarité qui l'a énormément touchée.

Des dizaines d'appels sont parvenus à France Bleu Alsace ce vendredi après la diffusion du témoignage de Cindy. Cette jeune femme de 29 ans qui habite Mulhouse et n'a pas les moyens financiers de se chauffer. Informée, Cindy, s'est dit "très touchée par cet élan de solidarité".

"Cela fait quatre ans que je demande de l'aide un peu partout et je n'en reçois pas et apparemment il suffisait de vous rencontrer !"

"Je suis vraiment touchée, j'en ai pleuré de joie. J'ai également prévenu ma maman qui a témoigné pour moi sur France Bleu Alsace. Elle n'en revient pas, elle est larmes et en plus aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon grand-père, alors je me dit que c'est ma bonne étoile".

Cindy a été contactée ce vendredi après-midi par la ville de Mulhouse. Un rendez-vous est pris pour la fin de semaine prochaine pour trouver une solution rapide aux problème de la jeune femme.