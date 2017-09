Mulhouse : ils passent des heures devant des jeux vidéo pour décrocher un job

Une école e-sport a ouvert il y a un an à Mulhouse. Elle forme une cinquantaine d'élèves aux métiers des jeux vidéo. Ils se qualifient de "sportifs de haut niveau".

La deuxième promotion de la PowerHouseGaming de Mulhouse compte 48 élèves sur 200 candidats au concours. Ils viennent de faire leur rentrée dans cette école qui forme aux métiers des jeux vidéo, au e-sport. Les élèves viennent de toute la France. Ils ont au moins le bac et sont tous des cadors en jeux vidéo.

Cet après-midi, pour Overwatch, coaching avec @NokSs_OW, et pour League Of Legends, compétition en interne supervisée par @ShLaYa ! #esportpic.twitter.com/xSSzmlFPZS — PowerHouseGaming (@PHGesport) September 26, 2017

Le but c'est que ces jeunes monétisent leur passion" - Terence Figueiredo, directeur de la PowerHouseGaming de Mulhouse.

Terence Figueiredo est à la tête de cette école. "Le but c'est que ces jeunes professionnalisent et monétisent leur passion. Comme dans le sport, on est joueur que quelques années et ensuite il faut penser à la reconversion", explique l'ancien joueur professionnel. La formation dure dix mois et débouche sur des emplois en communication, marketing, technique de jeux ou encore de événementiel.

Marre des préjugés du style gamers = fainéants" - José, l'un des élèves

Le jeu-phare est League of legends, mais il y a aussi des pratiquants du jeu FIFA. Les élèves se considèrent comme des sportifs de haut niveau. "On en a marre des préjugés du style gamers = fainéants" soupire José, l'un des élèves, "l'e-sport, c'est sport avant-tout, si ça va au jeux olympiques il y aura plus de vues que certains autres sports, ce ne sont pas que des gens qui sont h24 derrière leur pc". "Un e-sportif s'entraîne 14 heures par jour, comme un autre sportif, c'est une fatigue mentale", ajoute Jules.

La formation coûte 6.000 euros. Un hébergement en internat est prévu pour 1000 euros de plus.