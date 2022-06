Mulhouse : les jeunes apprentis musiciens de l'orchestre Démos à la Philharmonie de Paris

C'est un moment très attendu pour les jeunes apprentis musiciens de l'orchestre Démos de Mulhouse. Ils jouent ce samedi 18 juin, à 14 heures, à la Philharmonie de Paris. C'est beaucoup d'émotion et de joie, après trois ans d'apprentissage de l'instrument.

Une belle expérience qui s'achève de la plus belle des manières . Après avoir été sensibilisés pendant trois ans à la musique classique et la pratique d'un instrument.

Une centaine de jeunes mulhousiens, issus des quartiers prioritaires, vont se produire ce samedi 18 juin à 14 heures, à la Philharmonie de Paris où tous les grands orchestres du monde se produisent.

Grand moment d'émotion pour les jeunes apprentis musiciens

C'est la deuxième promotion du projet Démos , Dispositif d'Education Musicale et Orchestre à vocation Sociale, lancé par la Philharmonie de Paris et étendu au niveau national. Ils ont débuté leur apprentissage en CE2 et sont actuellement en CM2.

Les enfants en pleine répétition © Radio France - Guillaume Chhum

Pierre a été ravi de participer à l'aventure Copier

Ils ont suivi une formation de 3h30 par semaine, encadrés par des musiciens professionnels . Chacun a choisi son instrument : flûte, violoncelle, violon, trompette ou encore clarinette et ont suivi des cours de musique en petits groupes, puis en orchestre.

Deux morceaux joués à la Philharmonie de Paris

Les jeunes mulhousiens joueront, chanteront et danseront sur deux morceaux : la légende du Pont de Kiev et Tankō Bushi_,_un morceau traditionnel japonais

Les violoncelles en pleine répétition © Radio France - Guillaume Chhum

Les jeunes heureux de jouer à la Philharmonie de Paris Copier

"Ce sont trois années formidables. Les enfants ont rencontré la musique, mais aussi les professionnels. Ca a été de bons moments de partage," explique le chef d'orchestre Olivier Boy qui les a encadrés.

"C'était de la joie. Mais ça va être stressant de jouer devant 2.000 personnes," s'enthousiasment les enfants. Bon concert à eux !