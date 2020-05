Déconfinement : à Mulhouse, des masques vont enfin être distribués aux habitants

Annoncés depuis plusieurs semaines, les masques vont enfin être fournis aux habitants de Mulhouse, l'une des villes les plus touchées par l'épidémie de coronavirus. Chaque habitant de Mulhouse sera doté de deux masques en tissu. La distribution sera organisée les samedi 16 et dimanche 17 mai 2020, avec une méthode qui a suscité la polémique puisqu'elle sera assurée dans 14 sites municipaux par des agents de la ville, des élus et des bénévoles associatifs plus particulièrement issus des clubs sportifs de Mulhouse.

Ces 220.000 masques ont été commandés par la ville de Mulhouse, l'agglomération et le département du Haut‐Rhin et Mulhouse Alsace agglomération (avec un financement de l’État pour moitié). Il s'agit de masques en tissu, aux normes en vigueur, de taille unique et lavables en machine à 60°.

Où et quand récupérer ses masques ?

"La ville de Mulhouse a été découpée en 14 secteurs géographiques", précise la municipalité, "afin de limiter les déplacements des habitants". Les centres de distribution seront organisés dans 14 sites municipaux ouverts sans interruption de 8 h à 18 h. "Chaque centre sera agencé de façon à strictement respecter la distanciation physique et les gestes barrières, y compris dans la gestion des files d'attente. Les personnes en charge de la distribution des masques seront également protégées", promettent les autorités municipales.

Chaque foyer mulhousien a reçu un bon d’échange. Ce bon devra être rempli avec les noms de chaque membre de la famille et sera à présenter avec un justificatif de domicile au lieu indiqué. Le bon est à conserver : il est valable encore une fois, pour le second masque qui sera livré à une date ultérieure, a priori le week‐end suivant. Si un foyer n’a pas réceptionné de bon dans sa boîte aux lettres, des bons sont disponibles à l’accueil A de la mairie, rue Pierre et Marie Curie, du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h.

"Une folie cette distribution", pour l'élue Mulhousienne Lara Million

Une distribution qui fait polémique. Pour Lara Million, l'élue d'opposition, cette distribution de masques dans 14 endroits différents sur deux jours est une "pure folie". Elle aurait préféré une distribution dans les boites aux lettres, comme à Strasbourg ou Colmar.

"Nous sommes en zone rouge, nous sommes un cluster. Il y a 45.000 foyers à Mulhouse et si tout le monde va chercher son masque, c'est 3.200 personnes par site sur deux jours et 1.600 personnes par jour. Je pense que faire ce type de distribution, c'est de l'inconscience et de l'irresponsabilité," commente Lara Million. Selon elle, de nombreux Mulhousiens vont refuser de se déplacer pour aller récupérer les masques.