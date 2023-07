Mulhouse : les Restos du coeur contraints de fermer, 3000 bénéficiaires en difficulté

Les locaux des Restos du coeur de Mulhouse ne sont plus adaptés à l'accueil du public et doivent fermer

L'inquiétude des bénéficiaires des Restos du cœur à Mulhouse. Vendredi, après une dernière distribution et 25 ans de présence, l'association va fermer définitivement les portes de son local du 45 rue Lavoisier. Les lieux sont en effet devenus trop dangereux, trop vétustes, pour y recevoir du public.

Depuis plusieurs mois, les Restos cherchent donc une solution de repli pour accueillir leurs 3000 bénéficiaires mulhousiens. Mais l'association n'a toujours rien trouvé. Elle va donc fermer ses portes le 7 juillet sans aucune solution pour l'instant.

Les 1300 familles mulhousiennes bénéficiaires vont recevoir un dernier colis plus gros que d'habitude. Histoire de tenir le plus longtemps possible explique Michel Tettamanzi, bénévole formateur aux Resto du cœur.

"C'est la seule chose que l'on peut faire. On a donné une double dotation il y a une semaine, et cette semaine ils vont recevoir une triple dotation, tout ce qu'ils seront capables de porter" dit-il.

Trois semaines de stock. Ensuite, le flou est total. L'association tente toujours de trouver un nouveau site définitif. Mais ce n'est pas simple. "On a trouvé, mais tout est horriblement cher. Les Restos au niveau national ne peuvent plus nous suivre. A cause de l'inflation, ils sont eux mêmes en recherche d'économies donc on ne peut pas leur annoncer que l'on va leur coûter encore plus d'argent" poursuit Michel Tettamanzi.

La mairie de Mulhouse Michèle Lutz promet de son côté de tout faire pour aider, mais sans succès pour l'instant. "Nous les accompagnons depuis un long moment. Nous avons fait un certain nombre de propositions, de réinstallation temporaire ou plus durables mais qui ne convenaient pas au conseil d'administrations des Restos. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire, mais je n'ai pas tous les leviers".

Alors face à l'urgence, les Restos du Cœur lancent un appel désespéré. "On est toujours à la recherche d'un centre qui puisse faire entre 1000 et 12000 mètres carrés mais intramuros. A un prix raisonnable, nous serions preneurs bien sûr" lance Michel Tettamanzi.

Trouver très rapidement

Il faut trouver vite car les autres associations caritatives s'inquiètent. Le secours populaire par exemple s'attend à être assailli de demandes cet été. Lui qui se débat aussi dans des locaux déjà trop petits. "Bien sûr que l'on a des craintes. On accompagne un public similaire aux Restos du Cœur. Nous ne faisons qu'une seule distribution alimentaire par mois, du dépannage. Donc quand les Restos vont fermer les familles vont perdre 4 distributions et nous allons accueillir de nouvelles familles. Sur le court terme, on peut faire face, sur le long terme je ne pense pas que l'on pourra faire face seuls" explique Amandine Grieneisen secrétaire général du secours populaire du Haut-Rhin.